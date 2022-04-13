«طوارئ الصحة العالمية» تحذر من «خفض مستوى الحذر» حيال كوفيد

القاهرة - بوابة الوسط

قررت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية «بالإجماع» أن الوقت لم يحن لخفض مستوى الحذر حيال كوفيد، على ما أعلن رئيس اللجنة ديدييه هوسان في مؤتمر صحفي الأربعاء.

وقال هوسان، إن «الوضع لم ينته بعد فيما يتعلق بجائحة كوفيد»، وذلك بعد أن خلُصت اللجنة إلى أن الجائحة لا تزال تمثل حالة طوارئ صحية وطنية تثير قلقًا دوليًا، وهو أعلى مستوى إنذار يمكن أن يصدر عن منظمة الصحة، بحسب «فرانس برس».

أعلنت منظمة الصحة العالمية، في 22 مارس أن عددًا من الدول الأوروبية بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، رفعت بشكل «مفاجئ» جدًّا تدابير مكافحة «كوفيد-19» وهي تواجه مجددًا ارتفاعًا واضحًا في عدد الإصابات بفعل تأثير النسخة الثانية من المتحور «أوميكرون» المسمى «بي إيه.2» (BA.2).

وقال مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغه، في مؤتمر صحفي عقده في مولدافيا، إنه «متيقظ» للوضع الوبائي الحالي في القارة، مؤكدًا أنه يبقى «متفائلًا». في الوقت الحالي، عدد الإصابات بـ«كوفيد» آخذ في الارتفاع في 18 دولة أوروبية من أصل 53، وفقًا للمنظمة.

انخفاض عدد الإصابات الجديدة في أوروبا

وأوضح كلوغه أن «الدول التي نشهد فيها زيادة ملحوظة هي المملكة المتحدة وإيرلندا واليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا وألمانيا». واعتبر المسؤول أن «هذه الدول رفعت فجأة القيود من (صارمة) إلى (غير كافية)».

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وتظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات الجديدة انخفض في أوروبا بعد أن بلغ ذروته في أواخر يناير، لكنه عاد وارتفع بشكل حاد في مطلع مارس. وعزا علماء الأوبئة هذا الارتفاع إلى هيمنة النسخة الثانية من المتحورة أوميكرون «بي إيه.2» (BA.2)، وهي أكثر عدوى بنسبة 30%، ولكن ليست أكثر خطورة من سابقتها (BA.1).

الموجة الخامسة.. وخفض الاحتراس

وعلى مدى الأيام الماضية، تم تسجيل أكثر من 5.1 مليون إصابة جديدة و12496 حالة وفاة في الدول التابعة للفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ ظهور الوباء إلى نحو 194.4 مليون، والوفيات إلى أكثر من 1.92 مليون.

لم تنتهِ الموجة الخامسة في أوروبا، ويعود السبب في ذلك، بحسب الخبراء، إلى «إهمال» السياسيين في سائر أنحاء أوروبا، وهم سبق أن اتهموا بالتسرع في خفض الاحتراس خلال الموجات السابقة. وقال كلوغه: «أنا متفائل الآن، لكنني يقظ».