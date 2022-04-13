Atwasat

«طوارئ الصحة العالمية» تحذر من «خفض مستوى الحذر» حيال كوفيد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أبريل 2022, 05:05 مساء
«طوارئ الصحة العالمية» تحذر من «خفض مستوى الحذر» حيال كوفيد
مقر منظمة الصحة العالمية الرئيسي، ( أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قررت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية «بالإجماع» أن الوقت لم يحن لخفض مستوى الحذر حيال كوفيد، على ما أعلن رئيس اللجنة ديدييه هوسان في مؤتمر صحفي الأربعاء.

وقال هوسان، إن «الوضع لم ينته بعد فيما يتعلق بجائحة كوفيد»، وذلك بعد أن خلُصت اللجنة إلى أن الجائحة لا تزال تمثل حالة طوارئ صحية وطنية تثير قلقًا دوليًا، وهو أعلى مستوى إنذار يمكن أن يصدر عن منظمة الصحة، بحسب «فرانس برس».

أعلنت منظمة الصحة العالمية، في 22 مارس  أن عددًا من الدول الأوروبية بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، رفعت بشكل «مفاجئ» جدًّا تدابير مكافحة «كوفيد-19» وهي تواجه مجددًا ارتفاعًا واضحًا في عدد الإصابات بفعل تأثير النسخة الثانية من المتحور «أوميكرون» المسمى «بي إيه.2» (BA.2).

وقال مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس كلوغه، في مؤتمر صحفي عقده في مولدافيا، إنه «متيقظ» للوضع الوبائي الحالي في القارة، مؤكدًا أنه يبقى «متفائلًا». في الوقت الحالي، عدد الإصابات بـ«كوفيد» آخذ في الارتفاع في 18 دولة أوروبية من أصل 53، وفقًا للمنظمة.

انخفاض عدد الإصابات الجديدة في أوروبا
وأوضح كلوغه أن «الدول التي نشهد فيها زيادة ملحوظة هي المملكة المتحدة وإيرلندا واليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا وألمانيا». واعتبر المسؤول أن «هذه الدول رفعت فجأة القيود من (صارمة) إلى (غير كافية)».

-  الصين تسجل أول حالتي وفاة بـ«كوفيد-19» منذ أكثر من عام
-  الصين تخفف تدابير الإغلاق بمدينة شنجن جنوب البلاد

وتظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات الجديدة انخفض في أوروبا بعد أن بلغ ذروته في أواخر يناير، لكنه عاد وارتفع بشكل حاد في مطلع مارس.  وعزا علماء الأوبئة هذا الارتفاع إلى هيمنة النسخة الثانية من المتحورة أوميكرون «بي إيه.2» (BA.2)، وهي أكثر عدوى بنسبة 30%، ولكن ليست أكثر خطورة من سابقتها (BA.1).

الموجة الخامسة.. وخفض الاحتراس
وعلى مدى الأيام الماضية، تم تسجيل أكثر من 5.1 مليون إصابة جديدة و12496 حالة وفاة في الدول التابعة للفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ ظهور الوباء إلى نحو 194.4 مليون، والوفيات إلى أكثر من 1.92 مليون. 

لم تنتهِ الموجة الخامسة في أوروبا، ويعود السبب في ذلك، بحسب الخبراء، إلى «إهمال» السياسيين في سائر أنحاء أوروبا، وهم سبق أن اتهموا بالتسرع في خفض الاحتراس خلال الموجات السابقة. وقال كلوغه: «أنا متفائل الآن، لكنني يقظ».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أتلتيكو مدريد «المعاقب» يستضيف مانشستر سيتي في موقعة الأحلام بدوري الأبطال

أتلتيكو مدريد «المعاقب» يستضيف مانشستر سيتي في موقعة الأحلام بدوري الأبطال
كاركاتير حليم - ارتفاع أسعار الخضروات في ليبيا

كاركاتير حليم - ارتفاع أسعار الخضروات في ليبيا
دراما رمضانية تثير جدلا حول مسألة تعدد الزوجات في تونس

دراما رمضانية تثير جدلا حول مسألة تعدد الزوجات في تونس
خريطة مدججة بالمواجهات لـ«ليفربول» يستعرضها كلوب قبل مباراة «بنفيكا» السهلة في دوري الأبطال

خريطة مدججة بالمواجهات لـ«ليفربول» يستعرضها كلوب قبل مباراة «بنفيكا» السهلة في ...
روسيا تعلن استسلام أكثر من ألف جندي أوكراني في ماريوبول

روسيا تعلن استسلام أكثر من ألف جندي أوكراني في ماريوبول
السجن 5 سنوات لأميركي قدم نصائح لكوريا الشمالية بشأن العملات الرقمية

السجن 5 سنوات لأميركي قدم نصائح لكوريا الشمالية بشأن العملات الرقمية
السجن 5 سنوات لأميركي قدم نصائح لكوريا الشمالية بشأن العملات الرقمية

السجن 5 سنوات لأميركي قدم نصائح لكوريا الشمالية بشأن العملات الرقمية
زيلينسكي يعرض على روسيا تبادل الملياردير المقرب من بوتين بالأسرى الأوكرانيين

زيلينسكي يعرض على روسيا تبادل الملياردير المقرب من بوتين بالأسرى الأوكرانيين
ريال مدريد يحبط عودة تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يحبط عودة تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد × الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد × الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز
فندق إيطالي يطالب الساعدي القذافي بفاتورة إقامة قبل 15 عاما بقيمة 450 ألف دولار

فندق إيطالي يطالب الساعدي القذافي بفاتورة إقامة قبل 15 عاما بقيمة 450 ألف دولار
تفاصيل الاتفاق الإيطالي-الجزائري بشأن الغاز للتحرر من روسيا.. زيادة 9 مليارات متر مكعب سنويا

تفاصيل الاتفاق الإيطالي-الجزائري بشأن الغاز للتحرر من روسيا.. زيادة 9 مليارات ...
شرطة نيويورك: لم يفتح «تحقيق في عمل إرهابي» حول حادث إطلاق النار بمترو بروكلين

شرطة نيويورك: لم يفتح «تحقيق في عمل إرهابي» حول حادث إطلاق النار بمترو بروكلين
كشف موعد خضوع بلاتر وبلاتيني للمحاكمة بتهم فساد «فيفا»

كشف موعد خضوع بلاتر وبلاتيني للمحاكمة بتهم فساد «فيفا»
بوتين يعلق على المجزرة المفترضة في بوتشا الأوكرانية

بوتين يعلق على المجزرة المفترضة في بوتشا الأوكرانية
اللقاح المضاد لسرطان عنق الرحم يوفر الحماية للشابات من أول جرعة

اللقاح المضاد لسرطان عنق الرحم يوفر الحماية للشابات من أول جرعة
«بوابة الوسط» ترصد: الأهلي بنغازي يعزز صدارته وخليج سرت ينعش آمال البقاء والأخضر يتعادل

«بوابة الوسط» ترصد: الأهلي بنغازي يعزز صدارته وخليج سرت ينعش آمال البقاء والأخضر...
النفط يتجاوز 100 دولار بعد صدمة «أوبك».. و«بنك أوف أميركا» يخفض توقعاته

النفط يتجاوز 100 دولار بعد صدمة «أوبك».. و«بنك أوف أميركا» يخفض توقعاته
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
السجن مدى الحياة لقاتل النائب البريطاني أميس
السجن مدى الحياة لقاتل النائب البريطاني أميس
زيلينسكي محذرا: إما إيقاف روسيا أو خسارة أوروبا الشرقية بالكامل
زيلينسكي محذرا: إما إيقاف روسيا أو خسارة أوروبا الشرقية بالكامل
بعد اتهام بايدن لـ«بوتين» بارتكاب «إبادة جماعية».. الكرملين يرد
بعد اتهام بايدن لـ«بوتين» بارتكاب «إبادة جماعية».. الكرملين يرد
253 قتيلا بسبب الفيضانات في جنوب أفريقيا
253 قتيلا بسبب الفيضانات في جنوب أفريقيا
«اغتصاب وقتل ونهب».. 14 ألف نازح يدفعون فاتورة العنف في جنوب السودان
«اغتصاب وقتل ونهب».. 14 ألف نازح يدفعون فاتورة العنف في جنوب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان...
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق ......
زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية «حياد» أوكرانيا «يتم درسها بعمق»
زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية «حياد» أوكرانيا «يتم درسها......
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية...
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع باليورو أو الدولار
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع ......
المزيد
شرطة نيويورك تبحث عن مطلق النار في مترو أنفاق بروكلين.. «رجل أسود قوي البنية الجسدية»
شرطة نيويورك تبحث عن مطلق النار في مترو أنفاق بروكلين.. «رجل......
«طوارئ الصحة العالمية» تحذر من «خفض مستوى الحذر» حيال كوفيد
«طوارئ الصحة العالمية» تحذر من «خفض مستوى الحذر» حيال كوفيد...
لوبن تدعم «تقاربا استراتيجيا بين الحلف الأطلسي وروسيا» بعد الحرب في أوكرانيا
لوبن تدعم «تقاربا استراتيجيا بين الحلف الأطلسي وروسيا» بعد ......
«اغتصاب وقتل ونهب».. 14 ألف نازح يدفعون فاتورة العنف في جنوب السودان
«اغتصاب وقتل ونهب».. 14 ألف نازح يدفعون فاتورة العنف في جنوب......
253 قتيلا بسبب الفيضانات في جنوب أفريقيا
253 قتيلا بسبب الفيضانات في جنوب أفريقيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط