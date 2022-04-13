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لوبن تدعم «تقاربا استراتيجيا بين الحلف الأطلسي وروسيا» بعد الحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أبريل 2022, 04:26 مساء
لوبن تدعم «تقاربا استراتيجيا بين الحلف الأطلسي وروسيا» بعد الحرب في أوكرانيا
المرشحة اليمينية المتطرفة لانتخابات الرئاسة الفرنسية مارين لوبن. (الإنترنت)
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طالبت المرشحة اليمينية المتطرفة لانتخابات الرئاسة الفرنسية مارين لوبن، الأربعاء، بـ«تقارب استراتيجي بين حلف شمال الأطلسي وروسيا بمجرد انتهاء الحرب الروسية-الأوكرانية، وتسويتها بموجب معاهدة سلام».

وقالت لوبن، خلال مؤتمر صحفي حول الدبلوماسية في باريس، «إن ذلك في مصلحة فرنسا وأوروبا، لكن أيضًا، كما أعتقد، في مصلحة الولايات المتحدة التي (...) ليست لديها أي مصلحة في رؤية تحالف صيني-روسي وثيق»، بحسب «فرانس برس».

 اتفاق باريس بشأن المناخ
وقالت المرشحة للرئاسة الفرنسية، الأربعاء، إنها «لن تخرج من اتفاق باريس» بشأن المناخ إذا تم انتخابها في 24 أبريل، مشيرة إلى أن أزمة المناخ «ليست أولوية» في سياستها الخارجية.

-  نتائج نهائية: 27.85% لماكرون و23.15% للوبن في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية
-  الصحف الفرنسية تسلط الضوء على «المبارزة» المقبلة بين ماكرون ولوبن في الاقتراع الرئاسي

وأوضحت المرشحة اليمينية المتطرفة عند عرضها أهدافها الدبلوماسية في باريس «لن أخرج من اتفاق باريس. أنا أصلًا أؤيد توجهات هذا الاتفاق لأنني أرغب في التخلي عن أكبر قدر ممكن من الوقود الأحفوري لصالح الطاقة النووية لأغراض مدنية».

تصدر ماكرون نتائج الدورة الأولى 
تصدر الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي جرت الأحد بحصوله على 27.85% من الأصوات، متقدمًا على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن (23.15%)، التي سيواجهها في الدورة الثانية، فيما خرج مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون من السباق بعد حصوله على 21.95%، بحسب النتائج النهائية الصادرة عن وزارة الداخلية.

وبلغت نسبة المقاطعة 26.31% من الناخبين المسجلين، وهو أعلى مستوى لدورة أولى من انتخابات رئاسية بعد نسبة 28.4% المسجلة في 2002، وفق وكالة «فرانس برس».

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