زيلينسكي محذرا: إما إيقاف روسيا أو خسارة أوروبا الشرقية بالكامل

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أوروبا إلى التحرك بسرعة أكبر ضد روسيا، مؤكدًا أنه يجب «إما وقف روسيا أو خسارة أوروبا الشرقية بالكامل».

وقال زيلينسكي في خطاب أمام البرلمان الاستوني: «إذا أضاعت أوروبا الوقت فسوف تستغل روسيا ذلك الوقت لتوسيع منطقة الحرب إلى دول أخرى»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأمس الثلاثاء، أعرب زيلينسكي عن شكوكه فيما يتعلق بالإصرار الأوروبي على الضغط بشكل أكبر على روسيا، بسبب «الفظائع» التي ترتكب في بلاده وسط استمرار الغزو، وقال في كلمة للبرلمان الليتواني عبر رابط فيديو: «بعض دول الاتحاد الأوروبي لا يمكنها الالتزام بموعد تفرض فيه على الأقل قيودا واضحة على شراء واردات الطاقة الروسية».

وأوضح الرئيس الأوكراني أن الحرب التي بدأتها روسيا في أوكرانيا، أثارت تساؤلا استراتيجيا بالنسبة لأوروبا، موضحا: «هل لا تزال القيم التي صارت أساسا لأوروبا عقب الحرب العالمية الثانية قائمة؟، أم أدت هذه القيم دورها بالفعل، وصارت، على أقصى تقدير، معروضات توضع في المتاحف ليشاهدها السائحون؟».

واتهم زيلينسكي القوات الروسية بترحيل مئات الآلاف من الأوكرانيين إلى روسيا، لإسكاتهم بشأن جرائم الحرب التي يرتكبها الجنود الروس، وقال: «جرى نقلهم إلى معسكرات خاصة.. يجرى سحب وثائقهم منهم، واستجوابهم وإهانتهم، ليس من المعروف عدد من قتلهم (الروس)»، وبالرغم من تردد اتهامات مماثلة، لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.