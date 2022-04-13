السجن مدى الحياة لقاتل النائب البريطاني أميس

القاهرة - بوابة الوسط

حكم قاضٍ بريطاني، الأربعاء، على علي حربي علي وهو من أنصار تنظيم «داعش» بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بقتل النائب البريطاني، ديفيد أميس، طعنًا بسكين العام الماضي.

وقال القاضي، نايجل سويني، لدى النطق بالحكم في محكمة أولد بيلي في لندن: «هذه جريمة قتل أصابت قلب الديمقراطية»، مضيفًا أن المدان البالغ 26 عامًا «لم يبدِ ندمًا أو خجلًا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وسبق أن قال علي حربي أمام المحكمة إنه تصرف مدفوع بالإحساس بالظلم إزاء تصويت نواب بريطانيين بالموافقة على قصف سورية، وأضاف: «قررت القيام بذلك لأنني شعرت بأنني إذا تمكنت من قتل شخص يتخذ قرارات بقتل مسلمين، فإن ذلك سيحول دون إلحاق مزيد الأذى بأولئك المسلمين».

شهادة الداعشي قاتل النائب البريطاني

ومع شعوره بالاستياء لعدم تمكنه من التوجه إلى سورية والقتال بنفسه، قال علي للقضاة «قررت أنه إذا لم أتمكن... من مساعدة المسلمين (في سورية) يمكنني أن أفعل شيئًا هنا». واستهدف أميس لأنه كان قد صوت بالموافقة على شن ضربات جوية ضد مقاتلي تنظيم «داعش» في سورية في 2015، وفق موقع «الحرة».

وردًا على سؤال بشأن ماذا كان يأمل من عملية قتله أن تحقق أجاب «أولًا، لن يتمكن من التصويت مجددًا (...) وربما توجيه رسالة إلى زملائه». وتشمل أهداف علي الأخرى الوزير مايكل غوف، حسب رسالة وجدت على هاتفه.

وقال علي: «كانت تلك خططًا لي لمهاجمة مايكل غوف حينها، على أمل قتله»، وأضاف: «أعتقد أنه كان شخصًا يمثل أذى للمسلمين».