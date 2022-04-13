Atwasat

مسؤول أوكراني: جثث أكثر من 1500 جندي روسي في مشارح دنيبرو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أبريل 2022, 01:41 مساء
مسؤول أوكراني: جثث أكثر من 1500 جندي روسي في مشارح دنيبرو
جنود الجيش الروسي في أوكرانيا. (الإنترنت).
alwasat radio

أعلن مساعد رئيس بلدية دنيبرو، ميخائيل ليسينكو، الأربعاء، أن جثث أكثر من 1500 جندي روسي في مشارح المدينة الصناعية الكبرى في شرق أوكرانيا.

وقال ليسينكو لصحفيين: «هناك اليوم في مشارح دنيبرو أكثر من 1500 جندي روسي قتلوا لا أحد يريد استرجاعهم»، مبديا أمله في أن «تتمكن أمهات روسيات من القدوم لتسلم أبنائهن»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأقر الجيش الروسي في مارس الماضي، بمقتل 1351 من جنوده منذ بداية عملياته في أوكرانيا في 24 فبراير، متهما الدول الغربية باقتراف «خطأ» عند تسليمها أسلحة لكييف. وقال نائب رئيس هيئة الأركان سيرغي رودسكوي، خلال مؤتمر صحفي: «خلال العملية العسكرية الخاصة، قُتل 1351 جنديا وأصيب 3825 آخرون».

لكن أوكرانيا تقول إن العدد الحقيقي لقتلى الجيش الروسي يقارب 20 ألفا، وسخر رئيسها فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، من تأكيد موسكو على أن الحرب ضد بلاده تمضي على ما يرام، متسائلا كيف يمكن للرئيس فلاديمير بوتين أن يكون قد أقر خطة تنطوي على عدد كبير من الوفيات من الروس، وفقا لوكالة «رويترز».

زيلينسكي يسخر من بوتين
وقال بوتين، أمس الثلاثاء، إن روسيا ستحقق كل «أهدافها النبيلة» وستواصل «في تناغم وهدوء» ما تسميها عملية خاصة. وردا على ذلك، قال زيلينسكي في كلمة مصورة: «قيل في روسيا مرة أخرى إن ما تسمى (عمليتهم الخاصة) يبدو أنها تسير وفقا للخطة. لكن لأكون صريحا لا أحد في العالم يستوعب كيف يمكن لمثل هذه الخطة أن توضع من الأساس».

وتابع: «كيف يمكن أن توضع خطة تنطوي على مقتل عشرات الآلاف من جنودهم فيما يزيد قليلا عن شهر من الحرب؟ من عساه أن يوافق على مثل هذه الخطة؟». وسأل زيلينسكي كم عدد القتلى من الجنود الروس سيكون مقبولا لدى بوتين، وأعطى نطاقا يتراوح بين عشرات الآلاف ومئات الآلاف.

وقال الرئيس الأوكراني إن موسكو فقدت في 48 يوما منذ بدء الحرب عددا من الرجال يفوق ما فقدته على مدى عشر سنوات من الحرب في أفغانستان بين 1979 و1989، وأضاف إنه في الوقت الذي يسخر فيه البعض من الروس وإخفاقاتهم الميدانية وتقنيتهم المتواضعة، فإنهم ليسوا متعثرين على طول الخط.

وتابع: «يجب أن نفهم أنه ليست كل الدبابات الروسية عالقة في الساحات... وليس كل جنود العدو يفرون ببساطة من ساحة المعركة... وليسوا جميعهم من المجندين الذين لا يعرفون كيف يمسكون بالأسلحة بشكل صحيح»، وأوضح «هذا لا يعني أن علينا الخوف منهم. إنه يعني أنه يجب ألا نقلل من شأن إنجازات مقاتلينا وجيشنا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السجن 5 سنوات لأميركي قدم نصائح لكوريا الشمالية بشأن العملات الرقمية

السجن 5 سنوات لأميركي قدم نصائح لكوريا الشمالية بشأن العملات الرقمية
زيلينسكي يعرض على روسيا تبادل الملياردير المقرب من بوتين بالأسرى الأوكرانيين

زيلينسكي يعرض على روسيا تبادل الملياردير المقرب من بوتين بالأسرى الأوكرانيين
ريال مدريد يحبط عودة تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يحبط عودة تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد × الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد × الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز
فندق إيطالي يطالب الساعدي القذافي بفاتورة إقامة قبل 15 عاما بقيمة 450 ألف دولار

فندق إيطالي يطالب الساعدي القذافي بفاتورة إقامة قبل 15 عاما بقيمة 450 ألف دولار
تفاصيل الاتفاق الإيطالي-الجزائري بشأن الغاز للتحرر من روسيا.. زيادة 9 مليارات متر مكعب سنويا

تفاصيل الاتفاق الإيطالي-الجزائري بشأن الغاز للتحرر من روسيا.. زيادة 9 مليارات ...
شرطة نيويورك: لم يفتح «تحقيق في عمل إرهابي» حول حادث إطلاق النار بمترو بروكلين

شرطة نيويورك: لم يفتح «تحقيق في عمل إرهابي» حول حادث إطلاق النار بمترو بروكلين
كشف موعد خضوع بلاتر وبلاتيني للمحاكمة بتهم فساد «فيفا»

كشف موعد خضوع بلاتر وبلاتيني للمحاكمة بتهم فساد «فيفا»
بوتين يعلق على المجزرة المفترضة في بوتشا الأوكرانية

بوتين يعلق على المجزرة المفترضة في بوتشا الأوكرانية
اللقاح المضاد لسرطان عنق الرحم يوفر الحماية للشابات من أول جرعة

اللقاح المضاد لسرطان عنق الرحم يوفر الحماية للشابات من أول جرعة
«بوابة الوسط» ترصد: الأهلي بنغازي يعزز صدارته وخليج سرت ينعش آمال البقاء والأخضر يتعادل

«بوابة الوسط» ترصد: الأهلي بنغازي يعزز صدارته وخليج سرت ينعش آمال البقاء والأخضر...
النفط يتجاوز 100 دولار بعد صدمة «أوبك».. و«بنك أوف أميركا» يخفض توقعاته

النفط يتجاوز 100 دولار بعد صدمة «أوبك».. و«بنك أوف أميركا» يخفض توقعاته
في سورية.. «المسحراتي» يقاوم التكنولوجيا

في سورية.. «المسحراتي» يقاوم التكنولوجيا
«اغتصاب وتهديد بالقتل».. أيزيدية تكشف تفاصيل معاملة زعيم تنظيم «داعش» للرهينة الأميركية كايلا مولر

«اغتصاب وتهديد بالقتل».. أيزيدية تكشف تفاصيل معاملة زعيم تنظيم «داعش» للرهينة ...
البيت الأبيض يتوقع معدل تضخم «مرتفعا بشكل غير عادي» خلال مارس

البيت الأبيض يتوقع معدل تضخم «مرتفعا بشكل غير عادي» خلال مارس
البعض يراها مدمرة للأرض.. انقسام حول السياحة الفضائية

البعض يراها مدمرة للأرض.. انقسام حول السياحة الفضائية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الصداقة 1 - 1 الأخضر» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الصداقة 1 - 1 الأخضر» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 0 - 1 الأهلي بنغازي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 0 - 1 الأهلي بنغازي» في الدوري الممتاز
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوكرانيا: لا ممرات إنسانية لإجلاء مدنيين اليوم
أوكرانيا: لا ممرات إنسانية لإجلاء مدنيين اليوم
58 قتيلا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في الفلبين
58 قتيلا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في الفلبين
النيابة الأوكرانية: عسكريون روس قتلوا 7 أشخاص رميا بالرصاص
النيابة الأوكرانية: عسكريون روس قتلوا 7 أشخاص رميا بالرصاص
مسؤول أوكراني: جثث أكثر من 1500 جندي روسي في مشارح دنيبرو
مسؤول أوكراني: جثث أكثر من 1500 جندي روسي في مشارح دنيبرو
خلال زيارته مدينة بوتشا.. كريم خان: أوكرانيا مسرح جريمة
خلال زيارته مدينة بوتشا.. كريم خان: أوكرانيا مسرح جريمة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان...
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق ......
زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية «حياد» أوكرانيا «يتم درسها بعمق»
زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية «حياد» أوكرانيا «يتم درسها......
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية...
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع باليورو أو الدولار
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع ......
المزيد
بعد اتهام بايدن لـ«بوتين» بارتكاب «إبادة جماعية».. الكرملين يرد
بعد اتهام بايدن لـ«بوتين» بارتكاب «إبادة جماعية».. الكرملين ......
زيلينسكي محذرا: إما إيقاف روسيا أو خسارة أوروبا الشرقية بالكامل
زيلينسكي محذرا: إما إيقاف روسيا أو خسارة أوروبا الشرقية ......
السجن مدى الحياة لقاتل النائب البريطاني أميس
السجن مدى الحياة لقاتل النائب البريطاني أميس...
خلال زيارته مدينة بوتشا.. كريم خان: أوكرانيا مسرح جريمة
خلال زيارته مدينة بوتشا.. كريم خان: أوكرانيا مسرح جريمة...
مسؤول أوكراني: جثث أكثر من 1500 جندي روسي في مشارح دنيبرو
مسؤول أوكراني: جثث أكثر من 1500 جندي روسي في مشارح دنيبرو...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط