مسؤول أوكراني: جثث أكثر من 1500 جندي روسي في مشارح دنيبرو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مساعد رئيس بلدية دنيبرو، ميخائيل ليسينكو، الأربعاء، أن جثث أكثر من 1500 جندي روسي في مشارح المدينة الصناعية الكبرى في شرق أوكرانيا.

وقال ليسينكو لصحفيين: «هناك اليوم في مشارح دنيبرو أكثر من 1500 جندي روسي قتلوا لا أحد يريد استرجاعهم»، مبديا أمله في أن «تتمكن أمهات روسيات من القدوم لتسلم أبنائهن»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأقر الجيش الروسي في مارس الماضي، بمقتل 1351 من جنوده منذ بداية عملياته في أوكرانيا في 24 فبراير، متهما الدول الغربية باقتراف «خطأ» عند تسليمها أسلحة لكييف. وقال نائب رئيس هيئة الأركان سيرغي رودسكوي، خلال مؤتمر صحفي: «خلال العملية العسكرية الخاصة، قُتل 1351 جنديا وأصيب 3825 آخرون».

لكن أوكرانيا تقول إن العدد الحقيقي لقتلى الجيش الروسي يقارب 20 ألفا، وسخر رئيسها فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، من تأكيد موسكو على أن الحرب ضد بلاده تمضي على ما يرام، متسائلا كيف يمكن للرئيس فلاديمير بوتين أن يكون قد أقر خطة تنطوي على عدد كبير من الوفيات من الروس، وفقا لوكالة «رويترز».

زيلينسكي يسخر من بوتين

وقال بوتين، أمس الثلاثاء، إن روسيا ستحقق كل «أهدافها النبيلة» وستواصل «في تناغم وهدوء» ما تسميها عملية خاصة. وردا على ذلك، قال زيلينسكي في كلمة مصورة: «قيل في روسيا مرة أخرى إن ما تسمى (عمليتهم الخاصة) يبدو أنها تسير وفقا للخطة. لكن لأكون صريحا لا أحد في العالم يستوعب كيف يمكن لمثل هذه الخطة أن توضع من الأساس».

وتابع: «كيف يمكن أن توضع خطة تنطوي على مقتل عشرات الآلاف من جنودهم فيما يزيد قليلا عن شهر من الحرب؟ من عساه أن يوافق على مثل هذه الخطة؟». وسأل زيلينسكي كم عدد القتلى من الجنود الروس سيكون مقبولا لدى بوتين، وأعطى نطاقا يتراوح بين عشرات الآلاف ومئات الآلاف.

وقال الرئيس الأوكراني إن موسكو فقدت في 48 يوما منذ بدء الحرب عددا من الرجال يفوق ما فقدته على مدى عشر سنوات من الحرب في أفغانستان بين 1979 و1989، وأضاف إنه في الوقت الذي يسخر فيه البعض من الروس وإخفاقاتهم الميدانية وتقنيتهم المتواضعة، فإنهم ليسوا متعثرين على طول الخط.

وتابع: «يجب أن نفهم أنه ليست كل الدبابات الروسية عالقة في الساحات... وليس كل جنود العدو يفرون ببساطة من ساحة المعركة... وليسوا جميعهم من المجندين الذين لا يعرفون كيف يمسكون بالأسلحة بشكل صحيح»، وأوضح «هذا لا يعني أن علينا الخوف منهم. إنه يعني أنه يجب ألا نقلل من شأن إنجازات مقاتلينا وجيشنا».