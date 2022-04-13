النيابة الأوكرانية: عسكريون روس قتلوا 7 أشخاص رميا بالرصاص

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت النيابة العامة الأوكرانية، الأربعاء، عسكريين روسا بقتل سبعة أشخاص رميا بالرصاص، الثلاثاء، في منزل بقرية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، ثم فجروا المنزل.

وقالت النيابة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن «التحقيق يفيد بأن العسكريين الروس أطلقوا النار على ستة رجال وامرأة في قرية برافدينه»، وأضافت «لإخفاء الجريمة، فجروا المنزل الذي كانت فيه جثث الأشخاص الذين أصيبوا بطلقات نارية».

وأمس الثلاثاء، ندد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بـ«مئات من عمليات الاغتصاب»، التي سجلت في مناطق سيطر عليها الجيش الروسي، وشملت «فتيات قاصرات وأطفالا يافعين».

وقال زيلينسكي، مخاطبا البرلمان الليتواني، عبر تقنية الفيديو: «في المناطق المحررة من المحتلين، يستمر تسجيل جرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا والتحقيق فيها.. ويجرى العثور بشكل شبه يومي على مقابر جماعية جديدة».

وسبق أن أعلنت النيابة العامة الأوكرانية العثور على جثث ستة أشخاص قتلوا بالرصاص في قبو بضاحية كييف الشرقية، التي انسحب منها الجيش الروسي نهاية مارس. وقالت النيابة، في منشور على «تلغرام» مصحوب بصور للجثث، «جرى العثور على جثث ستة مدنيين تحمل إصابات بالرصاص في قبو منزل».