85 قتيلا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في الفلبين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات الفلبينية، الأربعاء، أن حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن العاصفة الاستوائية «ميجي» ارتفعت إلى 58 قتيلا على الأقل في حين لا يزال 27 شخصا في عداد المفقودين.

وسقط غالبية الضحايا (47 حسب السلطات) في محيط مدينة بايباي في مقاطعة ليتي الواقعة في وسط البلاد حيث اجتاحت السيول الوحلية عديد القرى الزراعية. وأوضحت السلطات أن الكارثة أوقعت أيضا ما يزيد قليلا على مئة جريح، وفق وكالة «فرانس برس».

وحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، فإن ثلاثة أشخاص قضوا في إقليم نيغروس أورينتال وثلاثة آخرين في جزيرة مينداناو بجنوب البلاد. ودفعت الكارثة بأكثر من 17 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم التي غمرتها المياه وانقطعت عنها الكهرباء.

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استئناف عمليات البحث عن المفقودين

و«ميجي» المعروفة في الفلبين باسم «أغاتون» هي أول عاصفة استوائية كبرى تضرب البلاد هذا العام. وغالبا ما تضرب البلاد كوارث طبيعية.

وبعدما عُلقت ليل الثلاثاء استؤنفت عمليات البحث عن المفقودين فجر الأربعاء. وحسب السلطات المحلية، فإن تحسن الطقس سمح لطواقم الإنقاذ بالوصول إلى أكثر المناطق تضررا حيث انكبوا على البحث عن الجثث في الوحل باستخدام المجارف أو باليد.

ويحذر العلماء من أن كوكب الأرض يتأثر بالاحتباس الحراري الذي يؤدي إلى اشتداد العواصف والأعاصير. والفلبين من أكثر الدول عرضة لتأثيرات التغير المناخي. ويشهد الأرخبيل حوالي عشرين عاصفة سنويا. وفي 2013، أدى «هايان»، أقوى إعصار على الإطلاق يجتاح اليابسة، إلى مقتل أو فقدان أكثر من 7300 شخص.