أوكرانيا: لا ممرات إنسانية لإجلاء مدنيين اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، أن كييف لن تفتح أي ممر إنساني، الأربعاء، متّهمةً الروس بـ«انتهاك قواعد القانون الدولي» ما يجعل الوضع «خطيرًا».

وقالت فيريشتشوك عبر «تلغرام»: «للأسف، لن نفتح ممرات إنسانية اليوم. في منطقة زابوريجيا (جنوب)، عرقل المحتلّون الحافلات وفي منطقة لوغانسك (شرق) ينتهكون وقف إطلاق النار»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وتابعت: «المحتلون لا يتقيّدون بأحكام القانون الدولي الإنساني، لا بل يتعذّر عليهم أيضا ضبط عناصرهم كما ينبغي على الأرض. ويؤدّي كلّ ذلك إلى خطر كبير على الطرقات، ما يدفعنا إلى عدم فتح ممرات إنسانية اليوم».

وتتّهم كييف بانتظام الروس بعدم احترام وقف إطلاق النار في الممرات الإنسانية، لكن من النادر أن تتخلّى السلطات بالكامل عن قرار فتح ممرات إنسانية. وتعود آخر مرّة علّقت فيها عملية إجلاء إلى 28 مارس الماضي. ويدعو المسؤولون المحليّون السكان إلى مغادرة المناطق الشرقية في ظلّ هجوم روسي وشيك عليها.