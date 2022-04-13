روسيا تعلن استسلام أكثر من ألف جندي أوكراني في ماريوبول

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن أكثر من ألف جندي أوكراني استسلموا للقوات الروسية في مدينة ماريوبول المحاصرة منذ أسابيع.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «في مدينة ماريوبول في منطقة مصنع إيليتش للتعدين ... قام 1026 عسكريا أوكرانيا من فوج البحرية الـ36 بتسليم أسلحتهم طوعا واستسلموا».

وفي وقت سابق، قال الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف، إن أكثر من ألف من مشاة البحرية الأوكرانية استسلموا في ماريوبول وحث القوات المتبقية المتحصنة في مصنع آزوفستال للصلب على الاستسلام.

أكثر من شهر على حصار ماريوبول

ويحاصر الجيش الروسي منذ أكثر من شهر مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، وأعلن زعيم الانفصاليين الموالين لموسكو في منطقة دونيتسك، دينيس بوشيلين، الإثنين، أن قواته سيطرت بشكل كامل على منطقة المرفأ في مدينة ماريوبول.

ونقلت «فرانس برس» عن بوشيلين قوله: «في ما يخص مرفأ ماريوبول، فقد أصبح تحت سيطرتنا»، فيما أكد ممثل الجيش الانفصالي، إدوار باسورين، أن آخر المدافعين الأوكرانيين يتركزون حاليا في مصنعي «أزوفستال» و«أزوفماش» الضخمين.

وتوقع الجيش الأوكراني أن تشن القوات الروسية «قريبا جدا» هجوما واسع النطاق في الشرق، الذي بات أولوية للكرملين، بعد سحب جنوده من شمال البلاد ومن محيط كييف. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، أولكسندر موتوزيانيك، خلال مؤتمر صحفي، «حسب معلوماتنا، بات العدو على وشك إتمام الاستعدادات لهجوم على الشرق. سيقع الهجوم قريبا جدا».

زيلينسكي يتوقع سقوط آلاف القتلى في ماريوبول

ورجح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سقوط «عشرات آلاف» القتلى في ماريوبول، في كلمة وجهها إلى الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية وطالب فيها بمساعدة عسكرية.

وأوضح زيلينسكي في كلمته عبر الفيديو: «كانت مدينة تعد نصف مليون نسمة. حاصرها المحتلون ولم يسمحوا حتى بنقل المياه أو الطعام إليها. دمَّر الروس ماريوبول بالكامل وحولوها إلى رماد. لا بد أن عشرات آلاف المواطنين على الأقل قتلوا في ماريوبول».

واتهم الرئيس الأوكراني روسيا بأنها تريد أن تجعل من ماريوبول «مثالا»، مضيفا: «رأينا الكثير من الدمار المماثل في القرن العشرين». ودعا زيلينسكي كوريا الجنوبية إلى مساعدة أوكرانيا في محاربة الغزو الروسي من خلال تزويدها بمعدات عسكرية «من الطائرات إلى الدبابات».