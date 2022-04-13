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زيلينسكي يعرض على روسيا تبادل الملياردير المقرب من بوتين بالأسرى الأوكرانيين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أبريل 2022, 01:21 صباحا
زيلينسكي يعرض على روسيا تبادل الملياردير المقرب من بوتين بالأسرى الأوكرانيين
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسك. (الإنترنت)
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عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ليل الثلاثاء، على روسيا تبادل فيكتور ميدفيدتشوك، النائب والملياردير الأوكراني المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالأوكرانيين المحتجزين أسرى لدى روسيا، وذلك بعيد إعلان كييف إعادة توقيف هذا الثري بعد فراره من الإقامة الجبرية.

وقال زيلينسكي في رسالة مصوّرة بثّت عبر تطبيق «تلغرام»: «أعرض على روسيا الاتحادية تبادل رَجلكم هذا بشبّاننا وشابّاتنا المحتجزين حالياً» لدى الروس، وفق ما أفادت وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك، أن المفاوضات مع موسكو من أجل التوصل إلى اتفاق سلام روسي-أوكراني «صعبة جدا» بعدما قال الرئيس فلاديمير بوتين إن «عدم تجانس» مواقف الأوكرانيين «يتسبب بصعوبات» في المحادثات.

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