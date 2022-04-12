بلينكن يتهم روسيا بالسعي لاستخدام «مواد كيميائية» في ماريوبول

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إن لديها «معلومات موثوقة» حول احتمال استخدام روسيا «مواد كيميائية» في هجومها للسيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وصرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، للصحفيين، «نشارك هذه المعلومات مع أوكرانيا... ونحن في اتصال مباشر مع الشركاء لمحاولة تحديد ماذا يحدث فعليًا. إن ذلك مصدر قلق حقيقي»، مضيفًا أنه غير قادر على تأكيد الاتهامات بأن موسكو استخدمت بالفعل أسلحة كيميائية في ماريوبول، وفق «فرانس برس».

قلق في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

وأعربت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الثلاثاء عن قلقها بشأن مزاعم حول استخدام أسلحة كيميائية في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة والتي تشهد قتالا عنيفا.

وقالت المنظمة التي تتخذ في لاهاي مقرا في بيان إن«الأمانة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قلقة بشأن التقارير الأخيرة غير المؤكدة حول استخدام أسلحة كيميائية في ماريوبول والتي أوردتها وسائل إعلام في الساعات الأربع والعشرين الماضية».

أكد زعيم الانفصاليين الموالين لموسكو في منطقة دونيتسك دينيس بوشيلين، الإثنين، أن قواته سيطرت بشكل كامل على منطقة المرفأ في مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، التي يحاصرها الجيش الروسي منذ أكثر من شهر.

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وقال بوشيلين وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية: «في ما يخص مرفأ ماريوبول، فقد أصبح تحت سيطرتنا»، فيما أكد ممثل الجيش الانفصالي إدوار باسورين أن آخر المدافعين الأوكرانيين يتركزون حاليًا في مصنعي «أزوفستال» و«أزوفماش» الضخمين.

هجوم واسع النطاق في الشرق

وتوقع الجيش الأوكراني، الإثنين، أن تشن القوات الروسية «قريبًا جدًا» هجومًا واسع النطاق في الشرق، الذي بات أولوية للكرملين، بعد سحب جنوده من شمال البلاد ومن محيط كييف. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، أولكسندر موتوزيانيك، خلال مؤتمر صحفي، «بحسب معلوماتنا، بات العدو على وشك إتمام الاستعدادات لهجوم على الشرق. سيقع الهجوم قريبًا جدًا».

في سياق متصل، رجح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سقوط «عشرات آلاف» القتلى في ماريوبول، في كلمة وجهها إلى الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية وطالب فيها بمساعدة عسكرية.

وأوضح زيلينسكي في كلمته عبر الفيديو: «كانت مدينة تعد نصف مليون نسمة. حاصرها المحتلون ولم يسمحوا حتى بنقل المياه أو الطعام إليها. دمَّر الروس ماريوبول بالكامل وحولوها إلى رماد. لا بد أن عشرات آلاف المواطنين على الأقل قتلوا في ماريوبول»