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بوريس جونسون يقدم «اعتذاره الكامل» بعد فرض غرامة عليه على خلفية حفلات فترة الحجر الصحي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 أبريل 2022, 07:41 مساء
بوريس جونسون يقدم «اعتذاره الكامل» بعد فرض غرامة عليه على خلفية حفلات فترة الحجر الصحي
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. (أرشيفية : إنترنت)
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قدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، «اعتذاره الكامل»، الثلاثاء، بعدما فُرضت عليه غرامة لانتهاكه تدابير الإغلاق التي كانت مفروضة لاحتواء تفشي «كوفيد-19» في إطار فضيحة «بارتيغيت» التي صدرت على خلفيتها مطالب باستقالته.

وقال جونسون، في خطاب متلفز، «دعوني أقول على الفور إني سددت الغرامة، وأنا أتقدم مجددًا باعتذار كامل»، وفق «فرانس برس».

وستفرض الغرامة على جونسون على خلفية الاحتفالات خلال فترة الحجر الصحي عامي 2020 و2021. كما ستفرض غرامة على وزير المال ريشي سوناك لمشاركته في تلك الاحتفالات التي عرفت بـ«فضيحة الحفلات» (بارتيغيت) والتي هزت الحكومة، وذلك رغم القيود الاجتماعية التي كانت مفروضة لمكافحة كوفيد-19.وأوضحت الناطقة «رئيس الوزراء ووزير المال تلقيا إخطارا اليوم بأن الشرطة تعتزم فرض غرامات عليهما».

استقالة رئيس الوزراء
من جانبه، طالب حزب العمال أكبر معارضي الحكومة البريطانية، الثلاثاء باستقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير المال ريشي سوناك.

وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر عبر تويتر «بوريس جونسون وريشي سوناك انتهكا القانون مرارا وكذبا على البريطانيين. يجب أن يستقيل كلاهما. المحافظون غير مؤهلين تماما للحكم».

جونسون يعتذر رسميا بعد فضيحة 
وقدم مكتب رئيس الوزراء البريطاني في يناير الماضي اعتذارا للملكة إليزابيث الثانية بعد فضيحة الحفلات التي أقيمت في داونينغ ستريت عشية جنازة زوجها فيليب فيما كانت البلاد تخضع لتدابير إغلاق.

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وأقر جونسون في يناير بحضور حفلة في حديقة مقر الحكومة خلال فترة الحجر، مشيرا إلى أنه ظن «ضمنا» أنها اجتماع عمل. وأوضح أمام النواب أنه ظن أن الحدث سيحترم القواعد الصحية المتبعة مشددا على أنه يتحمل «مسؤولية الأخطاء» المرتكبة.

دعوة «لإقامة حفل للاستفادة من الطقس الجيد»
وكشفت قناة «آي تي في نيو» التلفزيونية في يناير الماضي رسالة بعثها بالبريد الإلكتروني السكرتير الخاص لبوريس جونسون، مارتن رينولدز في 20 مايو 2020 قال فيها «احضروا زجاجاتكم» موجها دعوة «لإقامة حفل للاستفادة من الطقس الجيد»، «مع التباعد الاجتماعي» في حدائق مقر رئاسة الوزراء.

وأشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى أن نحو ثلاثين أو أربعين شخصا لبّوا الدعوة بينهم رئيس الحكومة وزوجته (خطيبته آنذاك) كاري وشاركوا في هذه الحفلة. في حينها كان يسمح فقط لشخصين بالالتقاء في الخارج.

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