أوكرانيا: المفاوضات «صعبة جدا» مع موسكو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك، الثلاثاء، أن المفاوضات مع موسكو من أجل التوصل إلى اتفاق سلام روسي-أوكراني «صعبة جدا» بعدما قال الرئيس فلاديمير بوتين إن «عدم تجانس» مواقف الأوكرانيين «يتسبب بصعوبات» في المحادثات.

وأوضح بودولياك في رسالة إلى الصحافة أن «المفاوضات صعبة جدا»، مشيرا إلى أن «الجانب الروسي يتمسك بأساليبه التقليدية المتمثلة في الضغط العلني على عملية المفاوضات خصوصا من خلال تصريحات معينة»، بحسب «فرانس برس».

«عدم تجانس مواقف» الأوكرانيين

وقال بوتين، في وقت سابق، إن «عدم تجانس مواقف» المفاوضين الأوكرانيين يحول دون التوصل إلى اتفاق بين كييف وموسكو لإنهاء الهجوم الروسي على أوكرانيا. وأوضح بوتين في مؤتمر صحفي من قاعدة لإطلاق المركبات الفضائية في الشرق الأقصى الروسي «أخطرت الليلة الماضية بأن الجانب الأوكراني عدّل شيئا ما مجددا... هذا الافتقار إلى التجانس حول النقاط الأساسية يتسبب في صعوبات».

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وأكد بوتين، الثلاثاء، أن الهجوم الروسي على أوكرانيا مستمر «بتروٍ» مع الحد من الخسائر، رافضا تحديد جدول زمني. وقال إن «مهمتنا هي تحقيق الأهداف الموضوعة مع الحد من الخسائر، وسنتصرف على نحو متسق وبترو، وفقا للخطة المقترحة منذ البداية من قبل هيئة الأركان العامة»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

«أخبار مضللة»

وفي وقت سابق، قال بوتين إن المجزرة المفترضة بحق مدنيين في بلدة بوتشا قرب كييف «أخبار مضللة»، فيما تنفي بلاده حصول إي انتهاكات في أوكرانيا.

وبعدما شبه هذه الاتهامات بتلك المتعلقة باستخدام نظام بشار الأسد أسلحة كيميائية في سورية ضد مدنيين، قال بوتين: «لدينا الأخبار المضللة نفسها في بوتشا». وقالت السلطات الأوكرانية إنها عثرت على عشرات الجثث في تلك المدينة بعد انسحاب القوات الروسية منها في أواخر مارس.