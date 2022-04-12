بوتين: «عدم تجانس مواقف» الأوكرانيين يحول دون التوصل إلى اتفاق

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن «عدم تجانس مواقف» المفاوضين الأوكرانيين يحول دون التوصل إلى اتفاق بين كييف وموسكو لإنهاء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأوضح بوتين في مؤتمر صحفي من قاعدة لإطلاق المركبات الفضائية في الشرق الأقصى الروسي «أخطرت الليلة الماضية بأن الجانب الأوكراني عدّل شيئا ما مجددا... هذا الافتقار إلى التجانس حول النقاط الأساسية يتسبب في صعوبات»، وفق «فرانس برس».

وفي سياق متصل قال الرئيس الروسي، إن المجزرة المفترضة بحق مدنيين في بلدة بوتشا قرب كييف «أخبار مضللة»، فيما تنفي بلاده حصول إي انتهاكات في أوكرانيا.

«إبادة جماعية» و«جرائم حرب»

وبعدما شبه هذه الاتهامات بتلك المتعلقة باستخدام نظام بشار الأسد أسلحة كيميائية في سورية ضد مدنيين، قال بوتين: «لدينا الأخبار المضللة نفسها في بوتشا». وقالت السلطات الأوكرانية إنها عثرت على عشرات الجثث في تلك المدينة بعد انسحاب القوات الروسية منها في أواخر مارس.

وسبق أن اتهم بوتين خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، السلطات الأوكرانية بالوقوف وراء «الاستفزازات السافرة» في مدينة بوتشا؛ حيث اكتشفت جثث مدنيين عقب انسحاب القوات الروسية منها، كما أفاد الكرملين.

في حين تتهم كييف موسكو بارتكاب «إبادة جماعية» و«جرائم حرب» في مدينة بوتشا، وذلك بعد العثور على جثث عشرات المدنيين، إثر انسحاب القوات الروسية منها، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة إلى المدينة «إنها جرائم حرب، وسيصنفها العالم إبادة جماعية».

لقاء مباشر مع الرئيس الأوكراني

على جانب آخر قال المستشار النمساوي كارل نهامر، أول زعيم أوروبي يستقبله فلاديمير بوتين، منذ بدء التدخل في أوكرانيا، الإثنين، إنه «متشائم» بشأن «منطق الحرب» الذي يتبناه الرئيس الروسي. وصرح نهامر للصحفيين بعد الاجتماع، «إذا سألتموني الآن ما إذا كنت متفائلا أم متشائما، فأنا أميل إلى التشاؤم»، مضيفا «لا ينبغي أن تكون لدينا أوهام.. لقد دخل الرئيس بوتين بشكل كبير في منطق حرب، وهو يتصرف وفقا لذلك»، على أمل تحقيق «نجاح عسكري سريع».

وبحسب المستشار النمساوي «لا يوجد اهتمام كبير من الجانب الروسي بلقاء مباشر»، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

- بوتين يعلق على المجزرة المفترضة في بوتشا الأوكرانية

- المستشار النمساوي كارل نيهامر يلتقي بوتين الإثنين في موسكو

لكن بوتين «كرر ثقته» في المحادثات الروسية-الأوكرانية، التي تستضيفها تركيا، وعُقدت جلستها الأخيرة في 29 مارس بإسطنبول. ودافع نيهامر عن لقائه بوتين «وجها لوجه» في روسيا، مشددا على «أهمية وجود تواصل شخصي لمواجهة الرئيس بحقائق الحرب، ونقل وجهة نظر الأوروبيين بشكل مباشر».

ووصف في بيان سابق النقاش الذي استمر لأكثر من ساعة مع بوتين، بأنه «صريح ومنفتح وصعب». وقال المستشار النمساوي «تحدثت عن جرائم الحرب الجسيمة في بوتشا ومناطق أخرى، وقلت إنه يجب تقديم جميع المسؤولين عنها إلى العدالة».

وصارت مدينة بوتشا في ضواحي كييف رمزا للفظائع، وزارها نيهامر نهاية الأسبوع على غرار مسؤولين غربيين آخرين، فيما نفت موسكو بشدة ارتكاب أي انتهاكات بحق مدنيين في أوكرانيا.

ممرات إنسانية لنقل المياه والغذاء وإجلاء النساء والأطفال والجرحى

وتابع المستشار النمساوي «لقد أوضحت للرئيس الروسي الضرورة الملحة لإنشاء ممرات إنسانية لنقل المياه والغذاء وإجلاء النساء والأطفال والجرحى من المدن المحاصرة».

وعُقد الاجتماع في مقر إقامة الرئيس الروسي، في نوفو أوغاريوفو قرب موسكو، لكن لم تنشر أي صورة من الاجتماع الذي لم يتصافح خلاله الزعيمان، بحسب الصحافة النمساوية. ووفق الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، فقد جرى اللقاء خلف أبواب مغلقة بطلب من الجانب النمساوي.

وأكد نيهامر أنه «أبلغ» خصوصا نظيره الألماني أولاف شولتس «بمضمون النقاش». وزار المستشار النمساوي المحافظ موسكو بمبادرة منه بعد زيارته أوكرانيا، وقال وزير خارجيته ألكسندر شالنبرغ في وقت سابق الإثنين، إنه لا يقوم بهذه الزيارة «بتفويض أوروبي».