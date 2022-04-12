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«العفو الدولية» تتهم إيران بـ«تعمد» حرمان سجناء من الرعاية الصحية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 أبريل 2022, 04:16 مساء
«العفو الدولية» تتهم إيران بـ«تعمد» حرمان سجناء من الرعاية الصحية
شعار منظمة العفو الدولية، (أرشيفية: الإنترنت)
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اتهمت منظمة العفو الدولية إيران، الثلاثاء، بحرمان سجناء عمدا من الرعاية الطبية المنقذة للحياة، قائلة إنها أكدت 96 حالة منذ 2010 لمعتقلين ماتوا بسبب نقص العلاج.

يأتي تقرير المنظمة بعد بروز قضايا عدة هذا العام لسجناء ماتوا في الحجز بسبب ما يعتبره نشطاء تعمد إيران عدم علاج أمراضهم بشكل سليم. وبين هؤلاء الشاعر والمخرج الإيراني بكتاش آبتين الذي توفي في يناير بعد إصابته بـ«كوفيد-19»، وشكر الله جبلي البالغ 82 عاما والحامل للجنسيتين الأسترالية والإيرانية، والذي توفي في مارس بعد سلسلة مشاكل صحية، وفق وكالة «فرانس برس».

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن مثل هذه الوفيات بسبب الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية ترقى إلى حد الإعدام خارج نطاق القضاء، في حين يمثل غياب المحاسبة مثالا آخر على الإفلات المنهجي من العقاب في إيران.

قالت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، إن «تجاهل السلطات الإيرانية المروع للحياة البشرية قد حول سجون إيران فعليا إلى غرفة انتظار للموت بالنسبة للسجناء المرضى، حيث تصبح الأمراض القابلة للعلاج قاتلة بشكل مأساوي».

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«وفيات كان يمكن تجنبها»
قالت منظمة العفو إنها أكدت وفاة 92 رجلا وأربع نساء في الحجز في 30 سجنا في 18 محافظة عبر إيران في مثل هذه الظروف منذ يناير 2010، لكن هذه الحالات «ليست شاملة» والعدد الحقيقي «من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير»، وفق ما جاء في نسخة عربية موجزة للتقرير.

وأوضحت أنها وثقت كيف حرم مسؤولون سجناء في كثير من الأحيان من الحصول على رعاية صحية كافية، بينها الاختبارات التشخيصية والفحوص الدورية والرعاية اللاحقة للعمليات الجراحية.

ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أن ذلك «يؤدي إلى تدهور المشاكل الصحية، وُيلحق بالسجناء مزيدا من الألم والمعاناة، ويسفر في نهاية المطاف عن وفياتٍ كان يمكن تجنبها»، وأضافت أن 64 من أصل السجناء الـ96 ماتوا في السجن وليس في المستشفيات، مؤكدة أن الغالبية العظمى من المتوفين سجناء شباب أو في منتصف العمر.

ووقعت نسبة كبيرة من الوفيات في سجون في شمال غرب إيران تضم العديد من السجناء من الأقليات الكردية والأذربيجانية، وفي جنوب شرق إيران حيث ينتمي معظم السجناء إلى الأقلية البلوشية.

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