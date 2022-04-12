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إيران تستدعي القائم بالأعمال الأفغاني بعد تظاهرات عنيفة أمام قنصليتها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 أبريل 2022, 02:36 مساء
إيران تستدعي القائم بالأعمال الأفغاني بعد تظاهرات عنيفة أمام قنصليتها
العلم الإيراني أمام مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، 1 مارس 2021، (ا ف ب)
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استدعت إيران، القائم بالأعمال في السفارة الأفغانية، الثلاثاء، للاحتجاج على أعمال عنف استهدفت قنصليتها في هرات في اليوم السابق، وأعلنت إغلاق بعثاتها الدبلوماسية في أفغانستان حتى إشعار آخر.

وأفاد مراسل وكالة «فرانس برس»، أن عشرات الأفغان احتجوا الإثنين، مرددين شعارات من بينها «الموت لإيران» أمام القنصلية الإيرانية في هرات غرب أفغانستان، كما أحرقوا العلم الإيراني وحطموا كاميرات مراقبة في المبنى ورشقوه بالحجارة.

وجاءت الاحتجاجات بعد انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، نهاية الأسبوع تظهر رجالا قيل إنهم حرس حدود إيرانيون، وحشودا من الإيرانيين، يضربون لاجئين من أفغانستان.

وبحسب بيان نُشر الثلاثاء، على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإيرانية، استهدف متظاهرون السفارة الإيرانية في كابل أيضا، مضيفا أن الوزارة «استدعت القائم بالأعمال في السفارة الأفغانية في طهران اليوم، للاحتجاج بشدة على الهجمات ضد السفارة الايرانية في كابل والقنصلية العامة في هرات».

وأوضحت الوزارة أن السفارة الإيرانية وأقسامها القنصلية، «أوقفت أنشطتها حتى إشعار آخر من أجل الحصول على ضمانات تكفل سلامتها».

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من صحة مقاطع الفيديو، التي تظهر ما يُزعم أنه عنف ضد لاجئين أفغان في إيران، كما لم يتسن معرفة تاريخ تصويرها.

وأكدت السفارة الإيرانية في كابل، الأحد، أن مقاطع الفيديو «لا أساس لها من الصحة وزائفة»، وأن نشرها يهدف إلى تقويض العلاقات التاريخية بين البلدين.

ويحاول آلاف الأفغان يوميا دخول إيران بحثا عن عمل، أو لمحاولة الوصول إلى أوروبا على أمل الحصول على حق اللجوء هناك.

وإيران التي تشترك مع أفغانستان في حدود بطول 900 كيلومتر، لم تعترف بحكومة طالبان التي عادت إلى السلطة في أغسطس الماضي.

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