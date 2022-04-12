المستشار النمساوي يزور روسيا ويبدي «تشاؤمه» من تبنّي بوتين «منطق الحرب»

القاهرة - بوابة الوسط

قال المستشار النمساوي كارل نهامر، أول زعيم أوروبي يستقبله فلاديمير بوتين، منذ بدء التدخل في أوكرانيا، الإثنين، إنه «متشائم» بشأن «منطق الحرب» الذي يتبناه الرئيس الروسي.

وصرح نهامر للصحفيين بعد الاجتماع، «إذا سألتموني الآن ما إذا كنت متفائلا أم متشائما، فأنا أميل إلى التشاؤم»، مضيفا «لا ينبغي أن تكون لدينا أوهام.. لقد دخل الرئيس بوتين بشكل كبير في منطق حرب، وهو يتصرف وفقا لذلك»، على أمل تحقيق «نجاح عسكري سريع»، وفق وكالة «فرانس برس».

وبحسب المستشار النمساوي «لا يوجد اهتمام كبير من الجانب الروسي بلقاء مباشر»، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

- المستشار النمساوي كارل نيهامر يلتقي بوتين الإثنين في موسكو

لكن بوتين «كرر ثقته» في المحادثات الروسية-الأوكرانية، التي تستضيفها تركيا، وعُقدت جلستها الأخيرة في 29 مارس بإسطنبول.

ودافع نيهامر عن لقائه بوتين «وجها لوجه» في روسيا، مشددا على «أهمية وجود تواصل شخصي لمواجهة الرئيس بحقائق الحرب، ونقل وجهة نظر الأوروبيين بشكل مباشر».

ووصف في بيان سابق النقاش الذي استمر لأكثر من ساعة مع بوتين، بأنه «صريح ومنفتح وصعب».

وقال المستشار النمساوي «تحدثت عن جرائم الحرب الجسيمة في بوتشا ومناطق أخرى، وقلت إنه يجب تقديم جميع المسؤولين عنها إلى العدالة».

وصارت مدينة بوتشا في ضواحي كييف رمزا للفظائع، وزارها نيهامر نهاية الأسبوع على غرار مسؤولين غربيين آخرين، فيما نفت موسكو بشدة ارتكاب أي انتهاكات بحق مدنيين في أوكرانيا.

ممرات إنسانية لنقل المياه والغذاء وإجلاء النساء والأطفال والجرحى

وتابع المستشار النمساوي «لقد أوضحت للرئيس الروسي الضرورة الملحة لإنشاء ممرات إنسانية لنقل المياه والغذاء وإجلاء النساء والأطفال والجرحى من المدن المحاصرة».

وعُقد الاجتماع في مقر إقامة الرئيس الروسي، في نوفو أوغاريوفو قرب موسكو، لكن لم تنشر أي صورة من الاجتماع الذي لم يتصافح خلاله الزعيمان، بحسب الصحافة النمساوية.

ووفق الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، فقد جرى اللقاء خلف أبواب مغلقة بطلب من الجانب النمساوي.

وأكد نيهامر أنه «أبلغ» خصوصا نظيره الألماني أولاف شولتس «بمضمون النقاش».

وزار المستشار النمساوي المحافظ موسكو بمبادرة منه بعد زيارته أوكرانيا، وقال وزير خارجيته ألكسندر شالنبرغ في وقت سابق الإثنين، إنه لا يقوم بهذه الزيارة «بتفويض أوروبي».

وتقررت زيارته بعد محادثات أجراها في كييف السبت، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ونقاشات درات بينه وبين كل من شولتس والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.