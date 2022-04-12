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«اغتصاب وتهديد بالقتل».. أيزيدية تكشف تفاصيل معاملة زعيم تنظيم «داعش» للرهينة الأميركية كايلا مولر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 أبريل 2022, 12:38 مساء
«اغتصاب وتهديد بالقتل».. أيزيدية تكشف تفاصيل معاملة زعيم تنظيم «داعش» للرهينة الأميركية كايلا مولر
زعيم تنظيم الدولة (داعش) السابق أبوبكر البغدادي. (أ ف ب)
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أكدت شابة أيزيدية في شهادتها أمام محكمة بالولايات المتحدة، أن عاملة الإغاثة الأميركية كايلا مولر قالت لها، إنها تعرضت للاغتصاب من الزعيم السابق لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» أبو بكر البغدادي، وهُددت بالقتل إذا ما حاولت الهرب.

وأدلت الشابة ليا ملّا، التي احتجزها عناصر التنظيم في أغسطس 2014، لدى محاولتها الهرب من جبل سنجار في العراق مع أسرتها، بشهادتها من خلال مترجم الإثنين، في محاكمة الشافعي الشيخ الذي يُعتقد أنه كان أحد سجاني مولر، وفق وكالة «فرانس برس».

وأدلى الكثير من الصحفيين الأوروبيين والرهائن السابقين في سورية، بشهاداتهم في الأيام القليلة الماضية، في إطار محاكمة الشافعي الشيخ العضو في الخلية التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية المعروفة باسم «البيتلز»، بسبب لكنة أفرادها البريطانية.

ويُتهم الشيخ بقتل أربعة أميركيين، هم: مولر والصحفيين المستقلين جيمس فولي وستيفن سوتلوف، وعامل الإغاثة الآخر بيتر كاسيغ.

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واحتجز التنظيم عاملة الإغاثة مولر وهي من ولاية أريزونا، في أغسطس 2013، بينما كانت ترافق صديقها السوري في زيارة إلى مستشفى في حلب حيث جرى الاتصال به لتصليح صحن لاقط.

في البداية احتجزتها خلية «البيتلز» لكن يُعتقد أنها سُلمت لاحقا إلى البغدادي، الذي قتل في عملية لقوات خاصة أميركية العام 2019.

تواصل بـ«إشارات اليدين»

وقالت ملّا في شهادتها إنها نُقلت إلى مواقع عدة للتنظيم مع شابات أخريات اختُطفن، وانتهى بها الأمر في سجن كانت تحتجز فيه كايلا مولر، موضحة أنهما كانتا تتواصلان عن طريق «إشارات اليدين في الغالب» وببعض الكلمات بالعربية.

وأفادت المحكمة أنه «ذات يوم أخذوا مولر ولما أعادوها كانت خائفة جدا»، موضحة «قالوا لها إن تنظيم الدولة الإسلامية يريد تزويجنا وإذا حاولنا الهرب سيقتلوننا».

وبعد يومين اُخذت مع مولر وشابة أيزيدية أخرى إلى منزل أبو سياف، القيادي الكبير في التنظيم حيث «عاملونا مثل عبيد»، وفق ملّا.

بعد أسبوع هناك قالت إنهن نقلن إلى «المنزل الوسخ.. المكان الذي يأخذون إليه شابات ويغتصبونهم». وجاء البغدادي ذات ليلة وأخذ معه مولر، بحسب ملّا.

وتابعت أنه لما عادت مولر في صباح اليوم التالي «كانت حزينة جدا، ومتوترة جدا وتبكي»، مضيفة «تعرضت للاغتصاب وهُددت بأنها إذا حاولت الهرب سيقتلها».

محاولة ناجحة للهرب
وقررت ملّا أن تحاول الهرب وسألت مولر أن تنضم إليها لكنها رفضت، وقالت «كانت خائفة من أنه إذا قُبض عليها سيُقطع رأسها»، غير أن مولر طلبت من ملّا أن «تخبر العالم» بقصتها إذا نجحت في الهرب.

وقالت ملّا إنها تسللت من نافذة وصعدت على مولد كهرباء، لتتسلق جدارا ثم راحت تركض لمدة طويلة، وبعد هروبها ساعدها شقيقها للاتصال بصديق كان يعمل مترجما لدى الأميركيين، وأبلغتهم بالمعلومات حول مولر.

وأعلن تنظيم الدولة وفاة مولر في فبراير 2015، وقال إنها قضت في ضربة جوية أردنية، وهو ما شككت فيه السلطات الأميركية، فيما قتل فولي وسوتلوف وكاسيغ، على أيدي عناصر «داعش»، الذي نشر تسجيلات مروعة لعمليات إعدامهم لأغراض الدعاية للتنظيم.

القبض على الشيخ
وألقت القوات الكردية في سورية القبض على الشيخ ومواطن بريطاني سابق آخر، هو أليكساندا آمون كوتي البالغ 37 عاما في يناير 2018 خلال محاولتهما الفرار إلى تركيا.

وفي أكتوبر 2020، جرى تسليمهما إلى القوات الأميركية في العراق، ثم نقلا إلى فيرجينيا، حيث وجهت لهما تهم احتجاز رهائن والتآمر لقتل مواطنين أميركيين ودعم منظمة إرهابية أجنبية.

وأقر كوتي الملقب بـ«رينغو» بالذنب في سبتمبر 2021، وبموجب الاتفاق الذي أبرمه مع المحكمة سيمضي 15 عاما في سجن في الولايات المتحدة، قبل أن يسلّم مجددا إلى بريطانيا لمحاكمته هناك.

وقُتل عضو الخلية محمد إموازي، في ضربة نفذتها طائرة أميركية من دون طيار في سورية نوفمبر 2015، فيما يقبع العضو الرابع آين ديفيس في سجن في تركيا، بعد إدانته بتهمة بالإرهاب.

وينفي الشيخ الاتهامات ويشير محاموه إلى التباس في الهوية لدى اعتقاله، ويواجه في حال الإدانة حكما بالسجن مدى الحياة.

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