Atwasat

2.7 مليون دولار دعما للمحكمة الجنائية من 3 دول أوروبية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 أبريل 2022, 09:49 مساء
2.7 مليون دولار دعما للمحكمة الجنائية من 3 دول أوروبية
المحكمة الجنائية الدولية. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت ثلاث دول أوروبية، الإثنين، تقديم نحو 2.5 مليون يورو (2.7 مليون دولار) للمحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا.

وجاء الإعلان على لسان وزراء خارجية ألمانيا وهولندا والسويد، بعيد اجتماعهم بالمدعي العام للمحكمة كريم خان، مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. وكان خان أعلن مطلع مارس، بعد أسبوع على غزو روسيا لجارتها الموالية للغرب، أن مكتبه فتح «تحقيقات فعلية» في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا، وفق موقع إذاعة «مونت كارلو» الدولية .

 فظائع في مدينة بوتشا 
وأدى اكتشاف فظائع في مدينة بوتشا الصغيرة القريبة من كييف هذا الشهر، إضافة إلى ضربة صاروخية دامية على محطة قطارات مزدحمة في بلدة كراماتورسك بشرق أوكرانيا الأسبوع الماضي، إلى تسريع الخطوات لدعم إجراءات التحقيق.

وتقود التحقيقات هيئة الادعاء في أوكرانيا مع خبراء في الطب الشرعي نُشروا من دول عدة أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي تقديم 7.5 مليون يورو لتدريب مدعين أوكرانيين على التحقيق في جرائم حرب مفترضة.

-  «الجنائية الدولية» تفتح تحقيقا في جرائم حرب بأوكرانيا
-  «جرائم ضد الإنسانية».. المدعي العام لـ«الجنائية الدولية» يفتح تحقيقا في الحرب الدائرة في أوكرانيا

وقالت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، ونظيرها الهولندي فوبكه هوكسترا، الإثنين، إن كلًا من حكومتي بلديهما ستقدم مليون يورو للمحكمة في إطار إجراءات التحقيق. وأعلنت وزيرة خارجية السويد، آن لينده، تقديم ستوكهولم خمسة ملايين كراون (485 ألف يورو، 530 ألف دولار).

«ما هي جريمة الحرب؟»
وقال هوكسترا إن وزراء الخارجية الأوروبيين يعتقدون بأن المحكمة، ومقرها لاهاي، هي أفضل هيئة لإحضار مرتكبي جرائم حرب مفترضة في أوكرانيا أمام العدالة. وأضاف: «كل دولة عضو ملتزمة حقًا بضمان تحقيق العدالة... بالنظر إلى المشاهد المروعة والجرائم الواضحة التي شاهدناها جميعًا على التلفزيون وهي مروعة حقًا».

وقالت الحكومة الأوكرانية وبعض دول الاتحاد الأوروبي إن روسيا ارتكبت جرائم حرب. وتنفي موسكو تلك الاتهامات. لكن كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي كانوا أكثر حذرًا والتزموا بالاجراءات القانونية وفضلوا انتظار نتائج التحقيق في حصول جرائم حرب. 

وتساءلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، التي زارت بوتشا الجمعة لدى مغادرتها أوكرانيا، «إن لم تكن هذه جريمة حرب.. فما هي جريمة الحرب؟».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «الصداقة» × «الأخضر» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «الصداقة» × «الأخضر» في الدوري الممتاز
بث مباشر «WTV».. مباراة «التعاون × الأهلي بنغازي» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «التعاون × الأهلي بنغازي» في الدوري الممتاز
«رويترز»: استهداف كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي ببرامج تجسس إسرائيلية

«رويترز»: استهداف كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي ببرامج تجسس إسرائيلية
أوكرانيا تعلن قتل 19500 جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمدرعات والمقاتلات

أوكرانيا تعلن قتل 19500 جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمدرعات والمقاتلات
3 مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم.. الإثنين

3 مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم.. الإثنين
نتائج نهائية: 27.85% لماكرون و23.15% للوبن في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

نتائج نهائية: 27.85% لماكرون و23.15% للوبن في الجولة الأولى من الانتخابات ...
الكرملين: عضوية فنلندا والسويد في «الناتو» لن تجلب الاستقرار لأوروبا

الكرملين: عضوية فنلندا والسويد في «الناتو» لن تجلب الاستقرار لأوروبا
هبوط أسعار النفط مع مخاوف من الإغلاق في الصين

هبوط أسعار النفط مع مخاوف من الإغلاق في الصين
عملية «إعادة الأصول» المهربة .. مصارف سويسرا رهينة ماضيها

عملية «إعادة الأصول» المهربة .. مصارف سويسرا رهينة ماضيها
شاهد في «اقتصاد بلس».. مصر تطلب زيادة حصتها من إعمار ليبيا

شاهد في «اقتصاد بلس».. مصر تطلب زيادة حصتها من إعمار ليبيا
الشيوعيون والاشتراكيون والخضر يعلنون دعم ماكرون في مواجهة لوبن خلال الدورة الثانية

الشيوعيون والاشتراكيون والخضر يعلنون دعم ماكرون في مواجهة لوبن خلال الدورة ...
المستشار النمساوي كارل نيهامر يلتقي بوتين الإثنين في موسكو

المستشار النمساوي كارل نيهامر يلتقي بوتين الإثنين في موسكو
المستشار النمساوي كارل نيهامر يلتقي بوتين الإثنين في موسكو

المستشار النمساوي كارل نيهامر يلتقي بوتين الإثنين في موسكو
دي مايو ودراغي يزوران الجزائر لـ«توقيع اتفاقية مهمة» حول الغاز الإثنين

دي مايو ودراغي يزوران الجزائر لـ«توقيع اتفاقية مهمة» حول الغاز الإثنين
اللواء مصطفى يحيى يعلق على بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»

اللواء مصطفى يحيى يعلق على بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار

مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار
«الرقابة على الأغذية» يعلن سلسلة إجراءات بشأن شوكولاتة «كيندر»

«الرقابة على الأغذية» يعلن سلسلة إجراءات بشأن شوكولاتة «كيندر»
«يسير» شركة جزائرية ناشئة تحلم بغزو العالم

«يسير» شركة جزائرية ناشئة تحلم بغزو العالم
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
المبعوث الأممي يزور صنعاء لتثبيت هدنة هشة
المبعوث الأممي يزور صنعاء لتثبيت هدنة هشة
رئيس الوزراء الإيطالي يصل إلى الجزائر على أمل زيادة حصة بلاده من الغاز
رئيس الوزراء الإيطالي يصل إلى الجزائر على أمل زيادة حصة بلاده من ...
الانفصاليون الموالون لموسكو يعلنون سيطرتهم على مرفأ ماريوبول الأوكراني
الانفصاليون الموالون لموسكو يعلنون سيطرتهم على مرفأ ماريوبول ...
مصرع 24 شخصا في فيضانات وانزلاقات تربة في الفليبين
مصرع 24 شخصا في فيضانات وانزلاقات تربة في الفليبين
أوكرانيا تعلن قتل 19500 جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمدرعات والمقاتلات
أوكرانيا تعلن قتل 19500 جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمدرعات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان...
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق ......
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية...
زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية «حياد» أوكرانيا «يتم درسها بعمق»
زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية «حياد» أوكرانيا «يتم درسها......
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع باليورو أو الدولار
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع ......
المزيد
2.7 مليون دولار دعما للمحكمة الجنائية من 3 دول أوروبية
2.7 مليون دولار دعما للمحكمة الجنائية من 3 دول أوروبية...
«رويترز»: استهداف كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي ببرامج تجسس إسرائيلية
«رويترز»: استهداف كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي ببرامج تجسس ......
الخارجية الفرنسية: طرد 6 جواسيس روس «يعملون تحت غطاء دبلوماسي»
الخارجية الفرنسية: طرد 6 جواسيس روس «يعملون تحت غطاء ......
أوكرانيا تعلن قتل 19500 جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمدرعات والمقاتلات
أوكرانيا تعلن قتل 19500 جندي روسي وتدمير مئات الدبابات ......
مصرع 24 شخصا في فيضانات وانزلاقات تربة في الفليبين
مصرع 24 شخصا في فيضانات وانزلاقات تربة في الفليبين...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط