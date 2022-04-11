«رويترز»: استهداف كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي ببرامج تجسس إسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي إن مسؤولين كبار في المفوضية الأوروبية استُهدفوا العام الماضي ببرنامج تجسس صممته شركة مراقبة إسرائيلية، وفق وثائق اطلعت عليها «رويترز».

ومن بين المسؤولين، السياسي البلجيكي وعضو حركة الإصلاح ديدييه رايندرز، الذي شغل منصب مفوض العدل الأوروبي منذ العام 2019، وفقًا لإحدى الوثائق. كما تم استهداف ما لا يقل عن أربعة من موظفي المفوضية الآخرين، وفقًا للوثيقة، وشخص آخر مطلع على الأمر.

وبحسب «رويترز» أكد مسؤولان من الاتحاد الأوروبي أن العاملين في المفوضية استُهدفوا، لكن لم يذكرا التفاصيل. وقال المسؤولان في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية أصبحت على علم بالاستهداف الذي أعقب الرسائل التي أصدرتها شركة «آبل» لآلاف مالكي «آي فون» في نوفمبر تخبرهم أنهم «مستهدفون من قبل مهاجمين ترعاهم الدولة». كانت هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها «آبل» تنبيهًا جماعيًا للمستخدمين بأنهم كانوا في مرمى قراصنة الحكومة.

برنامج تجسس إسرائيلي

وقال المسؤولان إن التحذيرات أثارت قلقًا فوريًا لدى اللجنة. وفي 26 نوفمبر عبر البريد الإلكتروني الذي راجعته «رويترز»، أرسل أحد كبار موظفي التكنولوجيا رسالة إلى زملائه الذين لديهم خلفية عن أدوات القرصنة الإسرائيلية وطلب أن يكونوا على اطلاع على تحذيرات إضافية من شركة «آبل». وقال الموظف في البريد الإلكتروني الذي اطلعت عليه «رويترز»: «بالنظر إلى طبيعة مسؤولياتك، فأنت هدف محتمل».

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وقالت «رويترز» إنها لم تتمكن من تحديد مَن استخدم برامج التجسس الإسرائيلية لاستهداف رايندرز وزملائه المقيمين في بروكسل، وما إذا كانت المحاولات ناجحة، وإذا كان الأمر كذلك، فما الذي قد يكون المتسللون قد حصلوا عليه نتيجة لذلك. ولم يرد رينديرز والناطق باسمه ديفيد ماريشال، على رسائل متكررة. وامتنع الناطق باسم المفوضية الأوروبية، يوهانس باهركي، عن التعليق. وكذلك رفضت شركة «آبل» التعليق.

السيطرة بشكل غير مرئي على أجهزة «آي فون»

وقال باحثون أمنيون إن مستلمي التحذيرات جرى استهدافهم بين فبراير وسبتمبر 2021 باستخدام «فوسيد إنتري»، وهو برنامج متقدم استخدمته شركة «إن إس أو جروب» الإسرائيلية للمراقبة الإلكترونية لمساعدة وكالات التجسس الأجنبية عن بُعد، والسيطرة بشكل غير مرئي على أجهزة «آي فون».

وذكرت وكالة « رويترز» سابقًا أن بائع برامج تجسس إسرائيلي أصغر يدعى «كوا دريم» باع أيضًا أداة متطابقة تقريبًا لعملاء حكوميين .

وقالت «إن إس أو»، في بيان، إنها ليست مسؤولة عن محاولات القرصنة، قائلة إن الاستهداف الذي وصفته «رويترز» «لا يمكن أن يحدث بأدواتها». وأضافت الشركة، التي تواجه عددًا من الدعاوى القضائية المتداخلة، التي تم إدراجها أخيرًا في القائمة السوداء من قبل المسؤولين الأميركيين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، إنها تدعم تحقيقًا في الاستهداف، ودعت إلى وضع قواعد عالمية تحكم صناعة برامج التجسس.

ولم يقم «كوا دريم»، الذي يحتفظ بملف تعريف أقل، بإرجاع الرسائل المتكررة.

بروكسل عش التجسس

وحسب «رويترز» فحص خبراء تكنولوجيا المعلومات بعض الهواتف الذكية للمسؤولين على الأقل بحثًا عن علامات على حل وسط، لكن النتائج لم تكن حاسمة، وفقًا لمصدرين من الاتحاد الأوروبي، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مصرح لهما بالتحدث إلى الصحافة. ولم تتمكن «رويترز» من تحديد ما إذا كانت اللجنة لا تزال تحقق في الأمر.

تأتي أخبار الاستهداف في الوقت الذي يبدأ فيه الاتحاد الأوروبي في اتباع الولايات المتحدة في إلقاء نظرة أكثر جدية على تجار برامج التجسس مثل «إن إس أو».

ومن المقرر أن يشكل البرلمان الأوروبي لجنة تحقيق للتحقيق في استخدام برامج المراقبة في الدول الأعضاء في أوروبا في 19 أبريل، وفقًا لصوفي إن فيلد، المشرِّعة في الاتحاد الأوروبي التي دافعت عن إنشاء اللجنة. وقالت فيلد لـ«رويترز» إنها لم تكن على علم باستهداف مسؤولي المفوضية الأوروبية، ووصفت الأخبار بأنها «ديناميت». وقالت: «علينا حقًا أن نصل إلى حقيقة الأمر».

وجرى تشكيل اللجنة في أعقاب تقارير تفيد بأن سياسيين معارضين كبارًا في بولندا تم اختراق هواتفهم ببرامج تجسس إسرائيلية، وأن النقاد البارزين والصحفيين الاستقصائيين في المجر تم استهدافهم أيضًا. وأقر مسؤولون بولنديون ومشرِّع من الحزب الحاكم المجري أن حكومتيهما اشترتا برمجيات «إن إس أو»، على الرغم من أن البلدين نفيا ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بمزاعم التجسس المحلي.

وقال كينيث لاسوون، الزميل الباحث في معهد «كلينغينديل» الهولندي للعلاقات الدولية، إنه من المهم عدم التسرع في الاستنتاجات حول من قد يكون مسؤولًا. وأضاف لاسون أن الاتحاد الأوروبي «هدف بارز للغاية لعديد الجهات الفاعلة». «بروكسل هي عش حقيقي للتجسس».