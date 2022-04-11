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الخارجية الفرنسية: طرد 6 جواسيس روس «يعملون تحت غطاء دبلوماسي»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 أبريل 2022, 09:02 مساء
الخارجية الفرنسية: طرد 6 جواسيس روس «يعملون تحت غطاء دبلوماسي»
العلم الفرنسي. (الإنترنت)
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قررت فرنسا طرد ستة جواسيس يعملون في سفارة روسيا في باريس «ثبت أن أنشطتهم تتعارض مع المصالح الوطنية» الفرنسية، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الإثنين.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه «بعد تحقيق مطوَّل، كشفت المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، الأحد 10 أبريل، عملية غير شرعية نفذتها أجهزة المخابرات الروسية على أراضينا. ستة عملاء روس يعملون تحت غطاء دبلوماسي... أُعلنوا أشخاصًا غير مرغوب فيهم»، وفق «فرانس برس».

طرد عشرات الدبلوماسيين الروس 
وطرد عدد من الدول الأوروبية واليابان، عشرات الدبلوماسيين الروس خلال الأيام الماضية، ردًا على تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا.  وأعلنت روسيا، الجمعة الماضي، طرد 45 دبلوماسيًا بولنديًا، ردًا على تدابير مماثلة اتخذتها وارسو في نهاية مارس الماضي.

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وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، «عملًا بمبدأ المعاملة بالمثل، أُعلن 45 متعاونًا مع سفارة بولندا وقنصلياتها العامة في إيركوتسك وكاليننغراد وسان بطرسبورغ أشخاصًا غير مرغوب فيهم».

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