أوكرانيا تعلن قتل 19500 جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمدرعات والمقاتلات

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت وزارة الدفاع الأوكرانية، الإثنين، حصيلة جديدة لما قالت إنه الخسائر الروسية في أوكرانيا، تضمنت مقتل آلاف الجنود وتدمير مئات الدبابات والمركبات والطائرات.

وقالت الوزارة إن القوات الأوكرانية قتلت أكثر من 19500 من جنود وضباط الجيش الروسي، ودمرت 723 دبابة و1923 عربة مدرعة و347 منظومة مدفعية و154 مقاتلة و137 هليكوبتر و119 مسيَّرة، وفق موقع إذاعة «مونت كارلو» الدولية.

روسيا تفقد 111 نظامًا لقاذفات الصواريخ

وأضافت أن روسيا فقدت 111 نظامًا لقاذفات الصواريخ المتعددة و1387 مركبة بمحركات مختلفة و76 خزان وقود و55 نظامًا مضادًا للطائرات وأربعة أنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى.

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من جهته أعلنت روسيا، على لسان الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف، استخدام صواريخ «كاليبر»، التي تطلق من البحر لتدمير أربع قاذفات صواريخ دفاع جوي من طراز «إس -300» قال إن دولة أوروبية قدمتها لأوكرانيا، بالإضافة إلى إصابة نحو 25 من القوات الأوكرانية.

أنظمة دفاع جوي سوفياتية

وفي الأسبوع الماضي، قالت سلوفاكيا إنها سلمت أنظمة دفاع جوي سوفياتية إلى أوكرانيا التي ناشدت الغرب منحها مزيد الأسلحة بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى.

واعترفت روسيا، حتى اللحظة، بمقتل 1351 من جنودها في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير.