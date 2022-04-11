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مصرع 24 شخصا في فيضانات وانزلاقات تربة في الفليبين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 أبريل 2022, 07:42 مساء
مصرع 24 شخصا في فيضانات وانزلاقات تربة في الفليبين
رجل يمشي على طريق غمرته المياه قرب منزله في بلدة أبويوغ في منطقة ليتي في جنوب الفليبين. (ا ف ب)
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قضى 24 شخصًا على الأقل جراء فيضانات وانزلاقات تربة في وسط الليبين وجنوبها، بعد أمطار غزيرة ناجمة عن عاصفة استوائية، وفق ما أعلنت السلطات الإثنين.

وأفادت الوكالة الوطنية للكوارث الطبيعية بأن أكثر من 13 ألف شخص فروا نحو ملاجئ طوارئ، في وقت كانت العاصفة تتسبب بفيضانات غمرت المنازل والحقول وقطعت الطرق وخطوط الكهرباء، بحسب «فرانس برس». 

21 قتيلًا في 4 قرى 
وصرح المسؤول عن إدارة الكوارث الطبيعية في بايباي سيتي، ريس أوستيرو،  بأن منطقة ليتي الواقعة وسط البلاد هي الأكثر تضررًا، مع انزلاقات تربة أوقعت 21 قتيلًا في أربع قرى.

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وتظهر صور نشرت على موقع «فيسبوك»، منازل عدة في قرية بونغا، وهي من بين القرى الأكثر تضررًا في منطقة ليتي، تغمرها الوحول حتى سطوحها.

وكانت الوكالة الوطنية للكوارث الطبيعية أعلنت، في وقت سابق، أن ثلاثة أشخاص آخرين قضوا في مينداناو، الجزيرة الرئيسية في جنوب البلاد.

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