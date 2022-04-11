الانفصاليون الموالون لموسكو يعلنون سيطرتهم على مرفأ ماريوبول الأوكراني

القاهرة - بوابة الوسط

أكد زعيم الانفصاليين الموالين لموسكو في منطقة دونيتسك دينيس بوشيلين، الإثنين، أن قواته سيطرت بشكل كامل على منطقة المرفأ في مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، التي يحاصرها الجيش الروسي منذ أكثر من شهر.

وقال بوشيلين وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية: «في ما يخص مرفأ ماريوبول، فقد أصبح تحت سيطرتنا»، فيما أكد ممثل الجيش الانفصالي إدوار باسورين أن آخر المدافعين الأوكرانيين يتركزون حاليًا في مصنعي «أزوفستال» و«أزوفماش» الضخمين، بحسب «فرانس برس».

هجوم واسع النطاق في الشرق

وتوقع الجيش الأوكراني، الإثنين، أن تشن القوات الروسية «قريبًا جدًا» هجومًا واسع النطاق في الشرق، الذي بات أولوية للكرملين، بعد سحب جنوده من شمال البلاد ومن محيط كييف. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، أولكسندر موتوزيانيك، خلال مؤتمر صحفي، «بحسب معلوماتنا، بات العدو على وشك إتمام الاستعدادات لهجوم على الشرق. سيقع الهجوم قريبًا جدًا».

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في سياق متصل، رجح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سقوط «عشرات آلاف» القتلى في ماريوبول، في كلمة وجهها إلى الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية وطالب فيها بمساعدة عسكرية.

وأوضح زيلينسكي في كلمته عبر الفيديو: «كانت مدينة تعد نصف مليون نسمة. حاصرها المحتلون ولم يسمحوا حتى بنقل المياه أو الطعام إليها. دمَّر الروس ماريوبول بالكامل وحولوها إلى رماد. لا بد أن عشرات آلاف المواطنين على الأقل قتلوا في ماريوبول».

دعوة لكوريا الجنوبية

واتهم الرئيس الأوكراني روسيا بأنها تريد أن تجعل من ماريوبول «مثالًا»، مضيفًا: «رأينا الكثير من الدمار المماثل في القرن العشرين». ودعا زيلينسكي كوريا الجنوبية إلى مساعدة أوكرانيا في محاربة الغزو الروسي من خلال تزويدها بمعدات عسكرية «من الطائرات إلى الدبابات».

وواصلت القوات الأوكرانية، في نهاية الأسبوع الماضي، تعزيز مواقعها في الشرق، حول دونباس وفي هذه المنطقة، التي يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا منذ 2014. وبعدما عدلت خططها وسحبت قواتها من منطقة كييف وشمال أوكرانيا، جعلت روسيا أولويتها السيطرة الكاملة على منطقة دونباس.