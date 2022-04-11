Atwasat

رئيس الوزراء الإيطالي يصل إلى الجزائر على أمل زيادة حصة بلاده من الغاز

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 أبريل 2022, 04:45 مساء
رئيس الوزراء الإيطالي يصل إلى الجزائر على أمل زيادة حصة بلاده من الغاز
رئيس الحكومة الايطالية ماريو دراغي في مؤتمر صحفي. (أ ف ب)
alwasat radio

وصل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الإثنين، إلى العاصمة الجزائرية في زيارة تتمحور حول مطالب روما بزيادة كميات الغاز التي تستوردها من الجزائر عبر خط أنابيب يعبر تونس والبحر المتوسط، والتقليص من التبعية للغاز الروسي.

وبثت القناة الثالثة للتلفزيون الجزائري صور وصول دراغي، حيث استقبله في المطار رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبد الرحمان، ومعه وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير الطاقة محمد عرقاب، والمدير التنفيذي لشركة المحروقات «سوناطراك» توفيق حكار، وفق «فرانس برس».

 «إمداد إيطاليا بالغاز»
وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن الزيارة جاءت «تلبية لدعوة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون (...) في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين».  والجزائر ثاني مزود للغاز لإيطاليا بعد روسيا، التي تشهد أزمة مع كل شركائها الأوروبيين منذ غزوها أكرانيا في فبراير. 

وسبقت زيارة دراغي الجزائر زيارة كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيني» الإيطالية العملاقة للطاقة الناشطة للجزائر، بداية الشهر، حيث التقى الرئيس تبون لمناقشة «إمداد إيطاليا بالغاز».

-  دي مايو ودراغي يزوران الجزائر لـ«توقيع اتفاقية مهمة» حول الغاز الإثنين
-  «رويترز»: رئيس وزراء إيطاليا يزور الجزائر للتوقيع على اتفاقية لزيادة واردات الغاز

وكان وزير خارجيته لويغي دي مايو زار الجزائر في 28 فبراير، حيث ناقش مع نظيره الجزائري زيادة إمدادات الغاز لتعويض الخفض المحتمل للواردات من روسيا. وأكد دي مايو حينها أن «الحكومة الإيطالية ملتزمة بزيادة إمدادات الطاقة، لا سيما الغاز، من مختلف الشركاء الدوليين» ومن بينهم الجزائر «التي لطالما كانت موردًا موثوقًا».

 «زيادة الإمدادات إلى السوق الأوروبية»
من جانبها، أعلنت مجموعة النفط والغاز الجزائرية العملاقة «سوناطراك»، نهاية فبراير، استعدادها لتزويد أوروبا بمزيد الغاز، خصوصًا عبر خط الأنابيب الذي يربط الجزائر بإيطاليا. وأكد المدير العام لـ«سوناطراك» توفيق حكار أن «للمجموعة قدرة غير مستخدمة على خط أنابيب ترانسميد» يمكن استعمالها «لزيادة الإمدادات إلى السوق الأوروبية».

وتستورد إيطاليا نحو 95% من الغاز الذي تستهلكه، وهي من أكثر الدول الأوروبية اعتمادًا على الغاز الروسي. ويأتي نحو 45% من الغاز الذي تستورده من روسيا. وإلى جانب الجزائر، يمكن لإيطاليا أن تزيد واردات الغاز من أذربيجان وتونس وليبيا، وفق الحكومة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

3 مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم.. الإثنين

3 مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم.. الإثنين
نتائج نهائية: 27.85% لماكرون و23.15% للوبن في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

نتائج نهائية: 27.85% لماكرون و23.15% للوبن في الجولة الأولى من الانتخابات ...
الكرملين: عضوية فنلندا والسويد في «الناتو» لن تجلب الاستقرار لأوروبا

الكرملين: عضوية فنلندا والسويد في «الناتو» لن تجلب الاستقرار لأوروبا
هبوط أسعار النفط مع مخاوف من الإغلاق في الصين

هبوط أسعار النفط مع مخاوف من الإغلاق في الصين
عملية «إعادة الأصول» المهربة .. مصارف سويسرا رهينة ماضيها

عملية «إعادة الأصول» المهربة .. مصارف سويسرا رهينة ماضيها
شاهد في «اقتصاد بلس».. مصر تطلب زيادة حصتها من إعمار ليبيا

شاهد في «اقتصاد بلس».. مصر تطلب زيادة حصتها من إعمار ليبيا
الشيوعيون والاشتراكيون والخضر يعلنون دعم ماكرون في مواجهة لوبن خلال الدورة الثانية

الشيوعيون والاشتراكيون والخضر يعلنون دعم ماكرون في مواجهة لوبن خلال الدورة ...
المستشار النمساوي كارل نيهامر يلتقي بوتين الإثنين في موسكو

المستشار النمساوي كارل نيهامر يلتقي بوتين الإثنين في موسكو
المستشار النمساوي كارل نيهامر يلتقي بوتين الإثنين في موسكو

المستشار النمساوي كارل نيهامر يلتقي بوتين الإثنين في موسكو
دي مايو ودراغي يزوران الجزائر لـ«توقيع اتفاقية مهمة» حول الغاز الإثنين

دي مايو ودراغي يزوران الجزائر لـ«توقيع اتفاقية مهمة» حول الغاز الإثنين
اللواء مصطفى يحيى يعلق على بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»

اللواء مصطفى يحيى يعلق على بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار

مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار
«الرقابة على الأغذية» يعلن سلسلة إجراءات بشأن شوكولاتة «كيندر»

«الرقابة على الأغذية» يعلن سلسلة إجراءات بشأن شوكولاتة «كيندر»
«يسير» شركة جزائرية ناشئة تحلم بغزو العالم

«يسير» شركة جزائرية ناشئة تحلم بغزو العالم
«فرانس برس»: موقف واشنطن القائم على التوازن في النزاع الأوكراني يزداد تعقيدا

«فرانس برس»: موقف واشنطن القائم على التوازن في النزاع الأوكراني يزداد تعقيدا
معهد ألماني: الغاز الليبي مورد بديل محتمل لتحرر برلين من الكرملين

معهد ألماني: الغاز الليبي مورد بديل محتمل لتحرر برلين من الكرملين
«الداخلية»: تفكيك تشكيل عصابي يمتهن الحرابة والسطو المسلح في طرابلس

«الداخلية»: تفكيك تشكيل عصابي يمتهن الحرابة والسطو المسلح في طرابلس
ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يعلقون مشاركتهم فيها

ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يعلقون مشاركتهم فيها
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكرملين: عضوية فنلندا والسويد في «الناتو» لن تجلب الاستقرار لأوروبا
الكرملين: عضوية فنلندا والسويد في «الناتو» لن تجلب الاستقرار ...
نتائج نهائية: 27.85% لماكرون و23.15% للوبن في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية
نتائج نهائية: 27.85% لماكرون و23.15% للوبن في الجولة الأولى من ...
النواب الباكستانيون ينتخبون شهباز شريف رئيسا للوزراء
النواب الباكستانيون ينتخبون شهباز شريف رئيسا للوزراء
الجيش الأوكراني يتوقع شن هجوم روسي في الشرق «قريبا جدا»
الجيش الأوكراني يتوقع شن هجوم روسي في الشرق «قريبا جدا»
إيران تشكك في إرادة الولايات المتحدة التوصل إلى تفاهم لإحياء الاتفاق النووي
إيران تشكك في إرادة الولايات المتحدة التوصل إلى تفاهم لإحياء ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان...
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق ......
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية...
زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية «حياد» أوكرانيا «يتم درسها بعمق»
زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية «حياد» أوكرانيا «يتم درسها......
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع باليورو أو الدولار
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع ......
المزيد
الانفصاليون الموالون لموسكو يعلنون سيطرتهم على مرفأ ماريوبول الأوكراني
الانفصاليون الموالون لموسكو يعلنون سيطرتهم على مرفأ ماريوبول......
رئيس الوزراء الإيطالي يصل إلى الجزائر على أمل زيادة حصة بلاده من الغاز
رئيس الوزراء الإيطالي يصل إلى الجزائر على أمل زيادة حصة ......
المبعوث الأممي يزور صنعاء لتثبيت هدنة هشة
المبعوث الأممي يزور صنعاء لتثبيت هدنة هشة...
إيران تشكك في إرادة الولايات المتحدة التوصل إلى تفاهم لإحياء الاتفاق النووي
إيران تشكك في إرادة الولايات المتحدة التوصل إلى تفاهم لإحياء......
الجيش الأوكراني يتوقع شن هجوم روسي في الشرق «قريبا جدا»
الجيش الأوكراني يتوقع شن هجوم روسي في الشرق «قريبا جدا»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط