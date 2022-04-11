عملية «إعادة الأصول» المهربة .. مصارف سويسرا رهينة ماضيها

القاهرة - بوابة الوسط

أظهر تقرير لوكالة «سويس إنفو» السويسرية، أن سويسرا تلعب اليوم دورا رائدا في تَجميد وحَجْز وإرجاع هذه الأموال إلى تلك البلاد، وهي العملية التي يُشار إليها باسم إعادة الأصول، ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن سويسرا تجد نفسها رهينة ماضيها مِرارا وتِكرارا، كملجأ للحكام الطغاة لتأمين أموال اختلسوها من بلادهم، وإيداعها هناك تحت غطاء السرية المصرفية.

وجاء في التقرير إنه «في العام 2016 فقط، أصدَرَت سويسرا قانونا بشأن تَجميد الأصول المنهوبة واستردادها، ومنذ ذلك الحين، تُعتَبَر الكونفدرالية (سويسرا) رائِدة في مكافحة الأموال غير المشروعة»، وفق التقرير، الذي رصد أهم حالات الأموال المُهَربة إلى المصارف السويسرية، خلال عقود ماضية.

ومن ذلك رافائيل ليونيداس الذي حكم الدومينيكان بِقَبضةٍ من حديد لأكثر من 30 عاما، وهيلا سيلاسي، الذي نهب أموال إثيوبيا هو الآخر، وكذلك محمد رضا بهلوي، شاه إيران، والرئيس المصري السابق حسني مبارك، وغيرهم.

وأشار تقرير وكالة «سويس إنفو»، إلى أن البنك الدولي رصد اختلاس ما بين 20 و40 مليار دولار سنويا من قِبَل قادة بُلدان أو حكومات فاسدين، وإخفائها في حسابات مصرفية في مُختلف أنحاء العالم، لكن تبقي سويسرا، واحدة من أكبر المراكز المالية الخارجية، وُجهة مُهمة للأموال غير المشروعة، وإدراكا منها للضَرَر الذي يمكن أن يلحقه ذلك بصورتها، اتخذت سويسرا منذ العام 1986 تدابير تدريجية ضد الأموال غير المشروعة.

وشدد التقرير على أن سويسرا تلعب اليوم دورا رائدا في تَجميد وحَجْز وإرجاع هذه الأموال إلى تلك البلاد، وهي العملية التي يُشار إليها باسم إعادة الأصول، ومع ذلك، تجد سويسرا نفسها رهينة ماضيها مِرارا وتِكرارا.

في هذا السياق، نَشَرَت وسائل الإعلام الأجنبية مؤخرا أخبارا حول فَضيحة مالية تتعلق بمصرف «كريدي سويس»، ثاني أكبر بنوك سويسرا وأَحَدَ أشهر البنوك العالمية تَحت هاشتاغ «أسرار سويسرا» (#SuisseSecrets)، إذ وَيَتَعَلق الأمر هنا بِقِيام شخصٍ يَصِف نفسه بالمُبلغٍ بِتَسريب تفاصيل لِبيانات بشأن حسابات إلى صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية، والتي كَشَفت كيفية قبول البنك أموالا غير شرعية لِمَسؤولين فاسدين ومُجرمين ومُنتهكي حقوق الإنسان.

ونشر التقرير قائِمة نُلقي نَظْرة على الحالات التي كانت مَعروفة منذ فترة طويلة، والتي توضح كيفية تَطَور مُمارَسات سويسرا لإعادة الأصول التي قام هؤلاء الدكتاتوريين والرؤساء والسياسيين بإخفائها في بنوكها.

رافائيل ليونيداس.. الدومينيكان

حَكَم رافائيل ليونيداس تروخيو مولينا- الذي يأتي من خلفية مُتواضعة- جمهورية الدومينيكان بِقَبضةٍ من حديد لأكثر من 30 عاما، وعلى الرغم من تَحقيقه لبعض النَجاحات، مثل خَفْض الديون الخارجية وتحديث البلاد، لكن السنوات الثلاثين التي أمضاها في السلطة تَسَبَبَت في تعذيب وقَتل الآلاف من المَدنيين.

في العام 1961 أُغتيل الديكتاتور من قبل مُتَمَردين، وحينها هَرَب أفراد عائلته إلى مَدريد وحاولوا إيداع أصول تروخيو في أوروبا، وهكذا، اشتري أشخاص وَهميون- بهدف إخفاء هوية المُشتري الحقيقي- بنكين سويسريين بِجزءٍ من هذا المال، ولَم يَغُض كبير المُشرفين على المصارف النَظَر عما يحدث فحسب، بل قام بتلبية دعوات إلى إسبانيا عدة مرات، بَيد أن الأمر تَكَشفَ أخيرا وأسفر عن إقالة الحكومة السويسرية لرئيس اللجنة المصرفية، وتَصَدرت هذه الفضيحة حينها عناوين الصحف في الخارج.

هيلا سيلاسي.. إثيوبيا

في العام 1974، حَدَثَ انقلاب عسكري في إثيوبيا، وبعد 44 عاما من الحُكم، اضطر هيلا سيلاسي إلى التنازل عن العرش، ووُضِع قَيد الإقامة الجَبرية.

وفي العام 1975، توفي آخر أباطرة إثيوبيا في ظروف غامضة، ودُفِنَت جُثتَه تحت ألواح أرضية في مرحاضٍ في القصر، ولم يتم العثور على رفاته إلا في العام 1992، حيث حُفِظَت جثتُهُ في كنيسةُ بآتا مريم، وفي عام 2000 أقيمت له جنازة فخمة ودُفِنَت بقاياه في كاتدرائية الثالوث المقدس.

وكما زعمت الحكومة العسكرية الجديدة حينها، قام سيلاسي بِجَمع ثروة لنفسه، وأن لديه أصول بقيمة 15 مليار دولار في البنوك السويسرية، لكنها أخفقَت في تقديم دليل على ذلك.

محمد رضا بهلوي.. شاه إيران

كانت العلاقات التي جَمَعَت بين كل من الشاه محمد رضا بهلوي وسويسرا، ذات طابع خاص، فخلال سنوات مراهقته، التحق بمدرسة داخلية في بلدية رول على ضفاف بحيرة ليمان، وفي وقت لاحق، قَضى أيام عطلته في سويسرا بصورة مُنتظمة.

في العام 1968 اشترى فيلا في بلدة «سانت موريتس» (كانتون غراوبوندَن)، سرعان ما تحولت إلى نوع من مَقَر الإقامة الشتوي، كما كان لدى آخر شاه لإيران حسابات مصرفية في سويسرا، لكن قيمة الأموال المودَعة فيها غير معروفة.

لكن التَباهي وجُنون العَظَمة التي كان الشاه يَتصف بها- حيث قام في عام 1971 بتنظيم احتفال رسمي في مدينة برسيبوليس الأثرية لإحياء ذكرى 2500 عام على إنشاء مملكة فارس القديمة، أُنشِأت لها واحة اصطناعية في الصحراء، وتم استيراد 50 ألف طائر مُغرد من أوروبا- ألبَت مشاعر السكان الإيرانيين الجائعين ورجال الدين المُسلمين ضده، وساهَمَت في الأحداث التي بَلَغت ذروتها في الثورة الإيرانية العام 1979، والتي دَفَعَت بالشاه إلى الفرار للخارج.

لم تَكتَفِ الحكومة الإيرانية الجديدة بِمُصادرة أصوله فقط، ولكنها أرادت أيضا «تأميم» أموال الشاه في سويسرا، لكن الأخيرة، وأشارَت على حُكام طهران الجُدُد بدلا من ذلك باللجوء إلى العملية المُناسِبة لهذه الحالة من خلال قانون تحصيل الديون، ولا يزال مَنزل الشاه في سانت موريتس بِحَوزة أسرته.

الديكتاتور فرديناند ماركوس.. الفلبين

عانى الشعب الفلبيني على مدى عقود من اضطهاد الديكتاتور فرديناند ماركوس، الذي يُعتَبَر واحدا من أكثر الحكام فسادا في العالم، حيث قام مع أفراد من عائلته باختلاس مليارات الدولارات من خزينة الدولة، وعُرِف عن زوجته إيميلدا، وهي ملكة جمال سابقة، امتلاكها لأكثر من ألفِ حذاءٍ من ماركات عالمية، وقُرابة مائة مِعطف من فراء حيوان المِنك، ومئات من فساتين السهرة.

في العام 1986 حَدثت انتفاضة شعبية ضد الدكتاتور، أسفَرَت عن هروبه إلى الولايات المتحدة، وعندما هَم بِسَحب أموال من حسابه السويسري، أبلغ البنك الحكومة السويسرية، والتي كانت تَخشى من إلحاق ضَرَرٍ بِسُمعتها في حال تَمَكن الحاكم الفاسد السابق من الاستيلاء على الأموال قبل اتخاذ الحكومة الجديدة في الفلبين إجراءات قانونية ضده ومُطالبته بهذه الأموال، فقررت تَجميد هذه الأصول كإجراء احترازي.

مثلت قضية ماركوس نَقلة نوعية بالنسبة لسويسرا التي أعادت لاحقا ملايين الدكتاتور ماركوس بموجب اتفاق مع الحكومة الفلبينية الجديدة إلى حساب فلبيني مجمد (أو محظور)، تمتلك الحكومة الفلبينية سلطة التصرف به، وكان الاتفاق يكفل استفادة ضحايا نظام ماركوس من جزءٍ من هذه الأموال.

موسى تراوري.. مالي

تَوَلى موسى تراوري منصب رئيس جمهورية مالي في العام 1968 بفضلِ انقلاب عسكري، وخلال عقود حكمه، كان الفساد والتعذيب وقتل أعضاء المعارضة هو النظام السائد، لكن في العام 1991 شاء القدر أن تتم الإطاحة به من خلال انقلاب عسكري أيضا.

بدأت مالي منذ العام 1991 تحقيقا في قضية اختلاس أموال عامة، وقدمت طلبا لسويسرا للحصول على مساعدة قانونية بهذا الخصوص، وفي عام 1992، حكم على تراوري بالإعدام بتهمة قتل أكثر من 300 متظاهر، كما حكم عليه بالإعدام مرة أخرى مع زوجته مريم في 1999 بتهمة ارتكاب جرائم اقتصادية، لكن خُفضت العقوبتان إلى السجن مدى الحياة في العام 1999، وفي العام 2002 جرى تبرئة كليهما باسم المصالحة الوطنية.

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في العام 1997، أعادَت سويسرا 3.9 مليون فرنك إلى مالي، ورغم الحَجم المتواضع للمبلغ المُعاد بالمقارنة مع حالات أخرى، لكن تحويله إلى حساب الحكومة المالية كان سابقة تاريخية.

ودَفَعَت سويسرا للحكومة المالية الجديدة حينذاك تكاليف المكتب القانوني الذي مَثل مالي في عملية المساعدة القانونية المتبادلة، وهكذا، وللمرة الأولى، أمكن إعادة أموال مَنهوبة إلى دولة أفريقية عَبْر القنوات العادية للمساعدة القانونية المتبادَلة.

كارلوس ساليناس.. المكسيك

كان اسم الأخوان ساليناس معروفا من خلال «حادث» تواجدا فيه منذ سنوات طفولتهما المبكرة: فعندما كانا يبلغان من العمر خمس وثلاث سنوات، عثرا على مُسدس محشو أثناء اللعب مع صبي أكبر منهما، وحينها، انطلقت رصاصة من المسدس لتصيب عاملة المنزل مانويلا البالغة من العمر 12 عاما، مما أدى إلى مقتلها.

في العام 1988، أصبح كارلوس ساليناس رئيسا للمكسيك، وفي غضون ذلك، كان شقيقه راؤول يعقد صفقات تجارية مع عصابات لتهريب المخدرات، حقق من خلالها مئات الملايين من الدولارات، وقد زُعِم أنه أمَرَ باغتيال الأمين العام للحزب الحاكم- الذي كان صهره- في العام 1995 بغية عدم الكَشف عن هذه الأنشطة الإجرامية.

بينما كان راؤول ساليناس يَقبَع خلف القُضبان في المكسيك، دَخَلَت زوجتُه أحد البنوك في جنيف لِسَحبِ مبلغ كبير من المال. لكن تعليمات بِتَوَخي الحَذَر كانت قد وَصَلَت للبنك مسبقا، مما أدى إلى اعتقال زوجة ساليناس ومصادرة هذه الأموال.

وعلى الرغم من تبرئة ساليناس من تهمة القتل العَمَد في العام 2005، إلا أن جزءا من الأموال المودعة في سويسرا- وفقا لتحقيقات سويسرية- ناشِئة عن أنشطة إجرامية، لهذا السبب، سَلمت سويسرا المكسيك في عام 2008 مبلغ 74 مليون دولار من أصل مبلغ أكبر، وجرى إيداعها من طَرَف راؤول ساليناس.

موبوتو سيسيكو.. الكونغو الديمقراطية

خلال فترة حُكمه التي استَمَرت من العام 1965 وحتى العام 1997، أسس موبوتو سيسيكو نظاما استبداديا يَحكُمُه الحزب الأوحد في جمهورية الكونغو الديمقراطية (التي غير اسمها إلى زائير في 1971). وبينما كان الجوع والمرض مُتفشيا في زائير، كان الطاغية السابق يُحقق ثروة لنفسه من خلال التجارة بالنحاس والكوبالت والماس والذهب، وكان يستأجر طائرة كونكورد للتسوق في باريس، ويشتري القصور في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك قَصر في سويسرا.

في العام 1997، قَدم ممثلون من المعارضة الزائيرية طلَبَ مُساعدة قانونية إلى سويسرا، طالبوا فيه بتجميد جميع أصول موبوتو، الذي يشتبهون بتورطه في قضايا فساد واختلاس من بين أمور أخرى، وعندما أعلن زعيم المعارضة نفسه رئيسا لزائير، جَمدَت سويسرا أصول موبوتو وعائلته كإجراء احترازي.

مع ذلك، لم يَنجَح الحُكام الجُدُد في الكونغو باتخاذ إجراءات جنائية قانونية ضد موبوتو، كما رُفِضَت عروض المساعدة المُقَدمة من سويسرا، وفي العام 2009، وبِسَبَب قانون التقادُم، جرى الإفراج عن إيداعات مصرفية باسم موبوتو سيسيكو لصالح ورثته.

حسني مبارك.. مصر

في نهاية عام 2011، وخلال ما أطلق عليه في الاعلام بـ«ثورات الربيع العربي»، نَزَل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع للتعبير عن عَدم رضاهم عن ظروفهم المعيشية، كما كان المتظاهرون يشتبهون بقيام النُخبة السياسية بإثراء أنفسهم على حِساب الشعب.

حينها، رَدت الحكومة السويسرية بِتَجميد الأصول المُستثمرة في بنوكها كإجراء احترازي، وقامت من بين أمور أخرى باحتجاز أموال الرئيس المصري السابق حسني مبارك بعد 30 دقيقة من إعلان استقالته، وفي البداية كان الأمر يتعلق بحوالي 410 ملايين فرنك، ليرتفع المبلغ لاحقا إلى حوالي 700 مليون دولار.

لكن الوضع غير المُستقر في مصر وعدم تقديمها لأدلة قاطعة وأحكاما نهائية تُثبِت أن الأموال الموجودة في المصارف السويسرية مسروقة من مال عام، دَفع بسويسرا إلى وَقْف التعاون القضائي مع مصر لاسترداد الأموال الموجودة بالخارج، وفي العام 2017، تَمت تبرئة الرئيس المصري السابق أخيرا من قبل أعلى محكمة في مصر، لتقرر الحكومة السويسرية إثر ذلك الإفراج عن أموال مبارك.

جلنار كريموفا.. أوزبكستان

جلنار كريموفا هي الأبنة البكر لرئيس أوزبكستان إسلام كريموف الذي توفي العام 2016، وكانت الدبلوماسية ومُصَممة الأزياء والمغنية تُعتَبَر الخليفة المُعينة لوالدها، لكنها في العام 2013 تعرضت لسخط عائلتها؛ حيث اتهمت بقبول رشاوى بمليار دولار من شركات اتصالات دولية لإصدار تراخيص الهاتف المحمول في أوزبكستان.

قامت سويسرا في وقتٍ مُبكر من العام 2012 بتجميد 800 مليون فرنك سويسري في حسابات تَخُص كريموفا، وهي تريد سَداد 340 مليون فرنك لأوزبكستان بِمُساعدة صندوق ائتماني تابع للأمم المتحدة، وتتفاوض وزارة الشؤون الخارجية حاليا على اتفاقية بهذا الشأن.

من جانبه، يبذل مكتب المدعي العام الفدرالي قصارى جهده لِمَنع استعادة كريموفا جزءا من الأموال المُجَمدة، وتُقضي كريموفا البالغة من العمر 49 عاما عقوبة سجن طويلة في أوزبكستان.

مزارعون فلبينيون جُرِّدوا من مُمتلكاتهم يرقصون أمام نَصب فرديناند ماركوس، بعد سنوات من المُعاناة في ظل حُكم الدكتاتور السابق. («سويس إنفو» السويسرية)