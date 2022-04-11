اليوم.. البرلمان الباكستاني ينتخب رئيس وزراء جديدا للبلاد

القاهرة - بوابة الوسط

سيجتمع البرلمان الباكستاني، اليوم الإثنين، لانتخاب رئيس وزراء جديد، وسيكون زعيم المعارضة شهباز شريف، المرشح الأوفر حظا للفوز بعد أزمة دستورية استمرت أسبوعا، وبلغت ذروتها أمس الأحد عندما خسر عمران خان تصويتا لحجب الثقة.

وشهباز البالغ من العمر 70 عاما هو الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء ثلاث مرات نواز شريف، الذي منعته المحكمة العليا في 2017 من تولي مناصب عامة، ثم سافر بعد ذلك إلى الخارج لتلقي العلاج الطبي بعد أن أمضى عدة أشهر فقط من عقوبة بالسجن لعشر سنوات عقب إدانته بتهم فساد، وفق وكالة «رويترز».

وبرز شهباز كزعيم للمعارضة الموحدة للإطاحة بخان، نجم الكريكيت السابق الذي اتهم الولايات المتحدة، بأنها وراء سقوطه، وهو ما نفته واشنطن، فيما قدم حزب حركة الإنصاف المنتمي له خان أوراق ترشيح وزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي لمنصب رئيس الوزراء.

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وإذا خسر قريشي، قال حزب حركة الإنصاف إن أعضاءه في البرلمان سيقدمون استقالة جماعية، مما قد يسفر عن الحاجة لإجراء انتخابات فرعية عاجلة لشغل مقاعدهم.



موعد اختيار رئيس الوزراء الجديد في باكستان

وسيعقد مجلس النواب جلسة لاختيار رئيس الوزراء الجديد عند الساعة الثانية بعد الظهر (9:00 بتوقيت غرينتش).

ولم يكمل أي رئيس وزراء منتخب فترة ولاية كاملة في الدولة المسلحة نوويا منذ حصولها على استقلالها من بريطانيا في 1947، وإن كان خان هو أول من يجرى الإطاحة به من خلال تصويت لحجب الثقة.

وحكم الجيش الدولة التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، لما يقرب من نصف تاريخها الممتد 75 عاما، وكان ينظر إلى خان وأجندته المحافظة بشكل إيجابي عندما فاز في الانتخابات في العام 2018، لكن هذا الدعم تراجع بعد خلاف بشأن تعيين رئيس المخابرات العسكرية والمشكلات الاقتصادية التي أدت الأسبوع الماضي إلى أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عقود.