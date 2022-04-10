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ماكرون: الانتخابات الرئاسية الفرنسية «لم تحسم بعد»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 أبريل 2022, 10:53 مساء
ماكرون: الانتخابات الرئاسية الفرنسية «لم تحسم بعد»
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (الإنترنت)
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قال إيمانويل ماكرون إثر تصدره نتائج الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية الأحد، إنه «لم يُحسم شيء بعد» في الدورة الثانية المقررة في 24 أبريل.

وأضاف الرئيس المنتهية ولايته أمام أنصاره في مقر حملته «النقاش الذي سنخوضه لمدة 15 يومًا سيكون حاسمًا بالنسبة لبلدنا وأوروبا»، مرحبًا بـ«الوضوح في ما يتعلق باليمين المتطرف» الذي أظهره عدة مرشحين بدعوتهم إلى التصويت لصالحه إثر انهزامهم في الدورة الأولى، بحسب «فرانس برس».

 إيمانويل ماكرون يتصدر نتائج الدورة الأولى 
أظهرت التقديرات الأولى تصدُّر إيمانويل ماكرون نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأحد، بفارق بضع نقاط مئوية عن منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبن، وسيتواجه الاثنان في الدورة الثانية في 24 أبريل.  

ووفق ثلاثة تقديرات من معاهد مختلفة، حلّ الرئيس المنتهية ولايته أولًا بحصوله على ما بين 27.6 و29.7 بالمئة من الأصوات، في نهاية حملة تعطلت بشكل كبير بسبب وباء كوفيد والحرب في أوكرانيا.

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وجاءت مارين لوبن في المرتبة الثانية بنيلها 23.5 إلى 24.7 بالمئة من الأصوات، وفق تقديرات معاهد «أوبن واي» و«آي فوب» و«هاريس»، متقدمة على المرشح اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون الذي حصد ما بين 19.8 بالمئة و20.5 بالمئة من أصوات الناخبين.

وسُجِّلت نسبة امتناع عن التصويت عالية راوحت بين 26.2 بالمئة و29.1 بالمئة وفق تقدير معهدين، ما يشير إلى نفور الفرنسيين المتزايد من نخبتهم السياسية. وتتجاوز هذه النسبة تلك المسجلة العام 2017 وبلغت حينها 22.2 بالمئة، في حين أن النسبة القياسية تبلغ 28.4 بالمئة وسجلت العام 2002.

تحقيق النصر وفق استطلاعات الرأي 
وتبدو مارين لوبن التي هزمها إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية في انتخابات العام 2017، قريبة أكثر من أي وقت مضى من تحقيق النصر وفق استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الانتخابات وأظهرت تخلفها عن ماكرون بفارق ضئيل للغاية يقع ضمن هامش خطأ الاستطلاعات.

ولدى لوبن احتياطي أصوات منخفض نسبيًا في الجولة الثانية في ضوء التقديرات التي منحت المرشح اليميني المتطرف الآخر إريك زمور بين 6.8 بالمئة و7 بالمئة من الأصوات في الدورة الأولى. لكنه يبقى أفضل من الانتخابات السابقة عندما لم يكن لها أي احتياطي أصوات محتملة. 

قد يكون لفوز لوبن تداعيات دولية مهمة، نظرًا إلى مواقفها المعادية للتكامل الأوروبي ورغبتها مثلًا في سحب فرنسا من القيادة المتكاملة لحلف شمال الأطلسي (الناتو). وفوزها سيمثل سابقة مزدوجة، فلم يسبق أن حكمت فرنسا امرأة كما لم يحكم اليمين المتطرف البلاد قطّ.

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