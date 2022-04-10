مقتل عشرة مدنيين وإصابة 11 في ضربات السبت بشرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل عشرة مدنيين وأصيب 11 آخرون على الأقل في ضربات السبت جنوب شرق خاركيف في شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد حاكم المنطقة مساء.

وقال أوليغ سينيغوبوف عبر تلغرام «خلال اليوم، قصف المحتلون بنى تحتية مدنية في بالاكليا وبيسوتشين وزولوتشيف وديرغاتشي. في الوقت الراهن، تبلغنا مقتل عشرة أشخاص بينهم طفل وإصابة 11»، وفق «فرانس برس».

في سياق متصل أعلنت النائبة العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا الأحد، أنه عُثر على 1222 جثة في منطقة كييف حتى الآن. وقالت في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز» البريطانية «لدينا الآن، حتى هذا الصباح فقط، 1222 جثة في منطقة كييف وحدها».

أوكرانيا تستعد لخوض «معركة كبيرة»

وأكدت أوكرانيا أنها مستعدة لخوض «معركة كبيرة» في شرق البلاد الهدف الذي يشكل أولوية لدى موسكو بينما يتواصل إجلاء المدنيين خوفًا من هجوم وشيك في هذه المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء انترفاكس-أوكرانيا عن ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني قوله إن «أوكرانيا مستعدة للمعارك الكبيرة. أوكرانيا يجب أن تكسبها بما في ذلك في دونباس».

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في الأثناء تواصل القصف والغارات الجوية في أوكرانيا. وصباح الأحد أوقع قصف طاول خاركيف وضواحيها قتيلين على الأقل، وفق ما أعلن حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف على فيسبوك.

طرق دبلوماسية لوقف الحرب

وقال الحاكم إن «الجيش الروسي يواصل حربه على المدنيين بعدما فشل في تحقيق انتصارات على الجبهات»، مشيرًا إلى أنه في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة تعرّضت خاركيف وضواحيها للقصف 66 مرة.

وقبل استقباله رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت في كييف، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع المستشار النمساوي كارل نيهامر الذي زار العاصمة الأوكرانية «نحن مستعدون للقتال وللبحث في الوقت نفسه، عن طرق دبلوماسية لوقف هذه الحرب».

وأفاد زيلينسكي صباح الأحد في تغريدة أنه أجرى محادثات هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس. مضيفًا «توافقنا على ضرورة تحديد هويات كل مرتكبي جرائم الحرب ومعاقبتهم». وبعدما سحبت قواتها من منطقة كييف وشمال أوكرانيا، جعلت روسيا أولويتها غزو كامل منطقة دونباس التي يسيطر الانفصاليون الموالون لروسيا على جزء منها منذ 2014.