Atwasat

مقتل عشرة مدنيين وإصابة 11 في ضربات السبت بشرق أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 أبريل 2022, 10:14 مساء
مقتل عشرة مدنيين وإصابة 11 في ضربات السبت بشرق أوكرانيا
نازحون من مناطق القصف بشرق أوكرانيا. (الإنترنت)
alwasat radio

قُتل عشرة مدنيين وأصيب 11 آخرون على الأقل في ضربات السبت جنوب شرق خاركيف في شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد حاكم المنطقة مساء.

وقال أوليغ سينيغوبوف عبر تلغرام «خلال اليوم، قصف المحتلون بنى تحتية مدنية في بالاكليا وبيسوتشين وزولوتشيف وديرغاتشي. في الوقت الراهن، تبلغنا مقتل عشرة أشخاص بينهم طفل وإصابة 11»، وفق «فرانس برس».

في سياق متصل أعلنت النائبة العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا الأحد، أنه عُثر على 1222 جثة في منطقة كييف حتى الآن.  وقالت في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز» البريطانية «لدينا الآن، حتى هذا الصباح فقط، 1222 جثة في منطقة كييف وحدها».

 أوكرانيا تستعد لخوض «معركة كبيرة» 
وأكدت أوكرانيا أنها مستعدة لخوض «معركة كبيرة» في شرق البلاد الهدف الذي يشكل أولوية لدى موسكو بينما يتواصل إجلاء المدنيين خوفًا من هجوم وشيك في هذه المنطقة. 

ونقلت وكالة الأنباء انترفاكس-أوكرانيا عن ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني  قوله إن «أوكرانيا مستعدة للمعارك الكبيرة. أوكرانيا يجب أن تكسبها بما في ذلك في دونباس».

-  الجيش الروسي ينفي قتل مدنيين في بوتشا الأوكرانية..«فبركة جديدة»
-  (فيديو) برلين تندد «بجريمة حرب مروعة» في بوتشا وتطالب بمزيد العقوبات على موسكو

في الأثناء تواصل القصف والغارات الجوية في أوكرانيا. وصباح الأحد أوقع قصف طاول خاركيف وضواحيها قتيلين على الأقل، وفق ما أعلن حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف على فيسبوك.

 طرق دبلوماسية لوقف الحرب 
وقال الحاكم إن «الجيش الروسي يواصل حربه على المدنيين بعدما فشل في تحقيق انتصارات على الجبهات»، مشيرًا إلى أنه في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة تعرّضت خاركيف وضواحيها للقصف 66 مرة.

 وقبل استقباله رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت في كييف، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع المستشار النمساوي كارل نيهامر الذي زار العاصمة الأوكرانية «نحن مستعدون للقتال وللبحث في الوقت نفسه، عن طرق دبلوماسية لوقف هذه الحرب». 

وأفاد زيلينسكي صباح الأحد في تغريدة أنه أجرى محادثات هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس. مضيفًا «توافقنا على ضرورة تحديد هويات كل مرتكبي جرائم الحرب ومعاقبتهم». وبعدما سحبت قواتها من منطقة كييف وشمال أوكرانيا، جعلت روسيا أولويتها غزو كامل منطقة دونباس التي يسيطر الانفصاليون الموالون لروسيا على جزء منها منذ 2014.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كورونا» يحاصر الصين: 25 ألف إصابة يومية في شنغهاي

«كورونا» يحاصر الصين: 25 ألف إصابة يومية في شنغهاي
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار

مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار
«يسير» شركة جزائرية ناشئة تحلم بغزو العالم

«يسير» شركة جزائرية ناشئة تحلم بغزو العالم
«فرانس برس»: موقف واشنطن القائم على التوازن في النزاع الأوكراني يزداد تعقيدا

«فرانس برس»: موقف واشنطن القائم على التوازن في النزاع الأوكراني يزداد تعقيدا
القهوة تؤثر إيجابيا على المصابين بهذا المرض النادر

القهوة تؤثر إيجابيا على المصابين بهذا المرض النادر
البرلمان الباكستاني يحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان

البرلمان الباكستاني يحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان
معهد ألماني: الغاز الليبي مورد بديل محتمل لتحرر برلين من الكرملين

معهد ألماني: الغاز الليبي مورد بديل محتمل لتحرر برلين من الكرملين
«رويترز»: رئيس وزراء إيطاليا يزور الجزائر للتوقيع على اتفاقية لزيادة واردات الغاز

«رويترز»: رئيس وزراء إيطاليا يزور الجزائر للتوقيع على اتفاقية لزيادة واردات ...
«الداخلية»: تفكيك تشكيل عصابي يمتهن الحرابة والسطو المسلح في طرابلس

«الداخلية»: تفكيك تشكيل عصابي يمتهن الحرابة والسطو المسلح في طرابلس
تسديدة إيفرتون تنعش آماله في البقاء وتسقط مانشستر يونايتد

تسديدة إيفرتون تنعش آماله في البقاء وتسقط مانشستر يونايتد
الكوت يوجه رسالة لقيصر الكرة الليبية الهاشمي البهلول

الكوت يوجه رسالة لقيصر الكرة الليبية الهاشمي البهلول
ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يعلقون مشاركتهم فيها

ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يعلقون مشاركتهم فيها
عاصفة رملية تضرب العراق وحالات اختناق في المستشفيات (بالصور)

عاصفة رملية تضرب العراق وحالات اختناق في المستشفيات (بالصور)
بوريس جونسون يلتقي زيلينسكي في كييف

بوريس جونسون يلتقي زيلينسكي في كييف
الحويج يوجه باتخاذ اللازم مع شوكولاتة «كيندر» بعد منع تداولها في دول عربية

الحويج يوجه باتخاذ اللازم مع شوكولاتة «كيندر» بعد منع تداولها في دول عربية
كل ما تحتاج معرفته عن متحور كورونا «XE»

كل ما تحتاج معرفته عن متحور كورونا «XE»
رصد أبعد مجرة اكتُشفت على الإطلاق

رصد أبعد مجرة اكتُشفت على الإطلاق
السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون

السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
النائبة العامة الأوكرانية: العثور على 1222 جثة في منطقة كييف
النائبة العامة الأوكرانية: العثور على 1222 جثة في منطقة كييف
شهباز شريف يقترب من أبواب السلطة في باكستان بعد سقوط عمران خان
شهباز شريف يقترب من أبواب السلطة في باكستان بعد سقوط عمران خان
الداخلية الفرنسية: 65% نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية
الداخلية الفرنسية: 65% نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية
المستشار النمساوي كارل نيهامر يلتقي بوتين الإثنين في موسكو
المستشار النمساوي كارل نيهامر يلتقي بوتين الإثنين في موسكو
ماكرون ولوبن يتأهلان للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية
ماكرون ولوبن يتأهلان للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان
3 دول آسيوية تعلن عدم ثبوت رؤية الهلال والأحد أول أيام رمضان...
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق ......
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية...
زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية «حياد» أوكرانيا «يتم درسها بعمق»
زيلينسكي لوسائل إعلام روسية: قضية «حياد» أوكرانيا «يتم درسها......
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع باليورو أو الدولار
بوتين: الدفع بالروبل شرط الحصول على الغاز.. وألمانيا: سندفع ......
المزيد
ماكرون: الانتخابات الرئاسية الفرنسية «لم تحسم بعد»
ماكرون: الانتخابات الرئاسية الفرنسية «لم تحسم بعد»...
مقتل عشرة مدنيين وإصابة 11 في ضربات السبت بشرق أوكرانيا
مقتل عشرة مدنيين وإصابة 11 في ضربات السبت بشرق أوكرانيا...
الشيوعيون والاشتراكيون والخضر يعلنون دعم ماكرون في مواجهة لوبن خلال الدورة الثانية
الشيوعيون والاشتراكيون والخضر يعلنون دعم ماكرون في مواجهة ......
ماكرون ولوبن يتأهلان للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية
ماكرون ولوبن يتأهلان للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية ......
المستشار النمساوي كارل نيهامر يلتقي بوتين الإثنين في موسكو
المستشار النمساوي كارل نيهامر يلتقي بوتين الإثنين في موسكو...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط