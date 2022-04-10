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الشيوعيون والاشتراكيون والخضر يعلنون دعم ماكرون في مواجهة لوبن خلال الدورة الثانية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 أبريل 2022, 09:01 مساء
الشيوعيون والاشتراكيون والخضر يعلنون دعم ماكرون في مواجهة لوبن خلال الدورة الثانية
صورة مركبة للمرشحين للرئاسة الفرنسية ماكرون ولوبان.(الإنترنت)
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دعا مرشحو اليمين وحزب الخضر والحزبان الشيوعي والاشتراكي في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، الأحد، إلى التصويت للرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية لقطع الطريق على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن.

ويمثل هؤلاء المرشحون نحو 15% من الأصوات في الدورة الأولى بحسب التقديرات. وتصدر ماكرون نتائج هذه الدورة متقدمًا ببضع نقاط على لوبن التي سيواجهها في 24 أبريل.

- الفرنسيون يقترعون في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية
- عدم اليقين سيد الموقف عشية الانتخابات الرئاسية الفرنسية

بلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا الأحد 65 بالمئة حتى الساعة 15.00 بتوقيت غرينتش، بتراجع قدره 4.4 نقاط مقارنة بانتخابات 2017 (69.42 بالمئة)، بحسب الأرقام التي أصدرتها وزارة الداخلية.

في المقابل، فإن هذا الإقبال يزيد 6.5 نقطة عن ذلك الذي سُجل العام 2002 (58.45 بالمئة)، عندما بلغ الامتناع عن التصويت في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية نسبة غير مسبوقة، وفق «فرانس برس».

 التصويت في الدورة الأولى 
بدأ الناخبون الفرنسيون، الأحد، التصويت في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي تأثرت بالحرب في أوكرانيا في أجواء من عدم اليقين وتوقعات بمنافسة حادة في الدورة الثانية في 24 أبريل بين الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، التي لم تكن يومًا قريبة إلى هذا الحد من الفوز. ودعي نحو 48.7 مليون فرنسي إلى مراكز الاقتراع لاختيار واحد من 12 مرشحًا في الدورة الأولى في نهاية حملة غريبة طغى عليها وباء «كوفيد-19» أولًا، ثم الحرب في أوكرانيا التي هيمنت على جزء من النقاشات.

وحسب وكالة «فرانس برس»، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السادسة بتوقيت غرينتش في فرنسا، بينما بدأ بعض الفرنسيين في أراضي ما وراء البحار التصويت أمس السبت. ويفترض أن تعرف التقديرات الأولى نحو الساعة 18.00 ت غ بعد إغلاق مراكز الاقتراع الأخيرة. ومنذ أسابيع تشير استطلاعات الرأي إلى امتناع كبير عن التصويت، وترجح أن يأتي الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون في الطليعة متقدمًا على مارين لوبن كما في انتخابات 2017، بينما يأتي المرشح اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون في المركز الثالث.

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