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النائبة العامة الأوكرانية: العثور على 1222 جثة في منطقة كييف

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 أبريل 2022, 05:12 مساء
النائبة العامة الأوكرانية: العثور على 1222 جثة في منطقة كييف
آثار الدمار جراء القصف الروسي بشرق أوكرانيا. (الإنترنت)
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أعلنت النائبة العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا الأحد، أنه عُثر على 1222 جثة في منطقة كييف حتى الآن. 

وقالت في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز» البريطانية «لدينا الآن، حتى هذا الصباح فقط، 1222 جثة في منطقة كييف وحدها»، وفق «فرانس برس».

 أوكرانيا تستعد لخوض «معركة كبيرة» 
في سياق متصل، أكدت أوكرانيا أنها مستعدة لخوض «معركة كبيرة» في شرق البلاد الهدف الذي يشكل أولوية لدى موسكو بينما يتواصل إجلاء المدنيين خوفًا من هجوم وشيك في هذه المنطقة. 

ونقلت وكالة الأنباء انترفاكس-أوكرانيا عن ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني  قوله إن «أوكرانيا مستعدة للمعارك الكبيرة. أوكرانيا يجب أن تكسبها بما في ذلك في دونباس».

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في الأثناء تواصل القصف والغارات الجوية في أوكرانيا. وصباح الأحد أوقع قصف طاول خاركيف وضواحيها قتيلين على الأقل، وفق ما أعلن حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف على فيسبوك.

 طرق دبلوماسية لوقف الحرب 
وقال الحاكم إن «الجيش الروسي يواصل حربه على المدنيين بعدما فشل في تحقيق انتصارات على الجبهات»، مشيرًا إلى أنه في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة تعرّضت خاركيف وضواحيها للقصف 66 مرة.

 وقبل استقباله رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت في كييف، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع المستشار النمساوي كارل نيهامر الذي زار العاصمة الأوكرانية «نحن مستعدون للقتال وللبحث في الوقت نفسه، عن طرق دبلوماسية لوقف هذه الحرب». 

وأفاد زيلينسكي صباح الأحد في تغريدة أنه أجرى محادثات هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس. مضيفًا «توافقنا على ضرورة تحديد هويات كل مرتكبي جرائم الحرب ومعاقبتهم». وبعدما سحبت قواتها من منطقة كييف وشمال أوكرانيا، جعلت روسيا أولويتها غزو كامل منطقة دونباس التي يسيطر الانفصاليون الموالون لروسيا على جزء منها منذ 2014.

أسلحة لكييف 
قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت بزيارة لم يعلن عنها مسبقًا إلى كييف، حيث وعد بتقديم آليات مدرعة لأوكرانيا. 

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني بالجيش الأوكراني، مؤكدًا أنه «حقق أكبر عمل عسكري في القرن الحادي والعشرين» سمح بالدفاع عن كييف و«بإفشال الأهداف الوحشية» للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحذر جونسون من أن بوتين «واجه انتكاسة وسيكثف الضغط الآن في دونباس والشرق». وأضاف «لذلك الأمر الحيوي جدًا هو أن نواصل نحن أصدقاؤكم تقديم كل دعم ممكن»، متعهدًا بتزويد كييف بآليات مدرعة وصواريخ مضادة للسفن.

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