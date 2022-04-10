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بوليساريو تعلق اتصالها بالحكومة الإسبانية بسبب موقفها من الصحراء الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 أبريل 2022, 04:37 مساء
بوليساريو تعلق اتصالها بالحكومة الإسبانية بسبب موقفها من الصحراء الغربية
شخص يحمل علم جبهة البوليساريو في منطقة المحبس. (أ ف ب)
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أعلن الانفصاليون الصحراويون في جبهة بوليساريو الأحد «تعليق» كل اتصال مع حكومة بيدرو سانشيز الإسبانية بعد تحول موقف مدريد لصالح الموقف المغربي من مسألة الصحراء الغربية.

وكتبت الجبهة في بيان «أن جبهة بوليساريو تقرر تعليق اتصالاتها بالحكومة الإسبانية الحالية حتى تنأى بنفسها عن استعمال القضية الصحراوية فى إطار المقايضات البائسة مع المحتل»، بحسب «فرانس برس».

ستستمر هذه القطيعة «حتى تلتزم بقرارات الشرعية الدولية التي تعترف للشعب الصحراوي بالحق في تقرير المصير وباحترام حدود بلاده كما هي معترف بها دوليًا»، بحسب البيان. ولطالما أبدت مدريد حيادها، قبل أن تعلن في 18 مارس دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية التي تعتبرها حاليًا «الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع». 

«خطوة إضافية» للمساهمة في حل النزاع 
لم يحظ موقف الحكومة الإسبانية الجديد بالإجماع في مدريد كما في الجزائر، الداعم الرئيسي لجبهة بوليساريو، لكنها أكدت أنها لم تغير موقفها ولكنها اتخذت فقط «خطوة إضافية» من أجل المساهمة في حل النزاع بين المغرب في جبهة البوليساريو منذ رحيل الإسبان العام 1975.

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وبررت جبهة بوليساريو قطع علاقتها مع مدريد على أساس «أن الدولة الإسبانية لها مسؤوليات تجاه الشعب الصحراوي والأمم المتحدة في الوقت نفسه باعتبارها القوة المديرة للإقليم، وأن مسؤولياتها تبعًا لذلك لا تسقط بالتقادم». 

وتعتبر مدريد أن الهدف الرئيسي من عودة العلاقات مع الرباط هو ضمان «تعاونها» في مكافحة الهجرة غير الشرعية من المغرب حيث يغادر معظم المهاجرين إلى إسبانيا. ويعتبر مراقبون أن المغرب يستخدم الهجرة غير الشرعية كوسيلة للضغط على إسبانيا. 

منطقة صحراوية شاسعة غنية بالفوسفات والثروة السمكية
ويتنازع على الصحراء الغربية، وهي منطقة صحراوية شاسعة غنية بالفوسفات والثروة السمكية، المغرب وجبهة بوليساريو، المدعومة من الجزائر، منذ رحيل الإسبان في العام 1975.

تقترح الرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80 بالمئة من هذه المنطقة، منحها حكمًا ذاتيًا تحت سيادتها، بينما تدعو بوليساريو إلى استفتاء لتقرير المصير الذي نصت عليه اتفاقية لوقف اطلاق النار أبرمت في العام 1991 لكنها بقيت حبرًا على ورق.

تم انتهاك وقف إطلاق النار في نوفمبر 2020 بعد انتشار القوات المغربية في أقصى جنوب الإقليم لطرد الانفصاليين الذين كانوا يغلقون الطريق الوحيد إلى موريتانيا. ومنذ ذلك الحين تقول بوليساريو إنها «في حالة حرب دفاعًا عن النفس» وتنشر نشرة يومية عن عملياتها.

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