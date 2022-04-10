«فرانس برس»: موقف واشنطن القائم على التوازن في النزاع الأوكراني يزداد تعقيدا

القاهرة - بوابة الوسط

أصبح موقف الولايات المتحدة القائم على التوازن بين تقديم مساعدة عسكرية كبرى إلى أوكرانيا، مع تجنب توسع رقعة النزاع إلى دول أخرى في الوقت نفسه، أكثر صعوبة للالتزام به في وقت تتزايد الصور عن انتهاكات منسوبة إلى الجيش الروسي.

ويرى تقرير لوكالة «فرانس برس»، أن الولايات المتحدة أغرقت أوكرانيا، منذ بدء الغزو الروسي، بالأسلحة الخفيفة مثل صواريخ جافلين المحمولة على الكتف المضادة للدبابات، لكنها رفضت على الدوام تسليمها أسلحة ثقيلة خصوصًا طائرات مقاتلة، مشيرة إلى أن هذا «يمكن أن يعتبر مزايدة»، ويزيد من مخاطر نشوب نزاع نووي مع روسيا، كما يتحدثون بانتظام عن تكنولوجيا أميركية غير مألوفة للأوكرانيين لتبرير النطاق المحدود للأسلحة التي يزودونها، ويدعون بدلًا عن ذلك دول الكتلة السوفياتية السابقة، التي لا تزال تملك أسلحة روسية الصنع للقيام بذلك.

ضغط من أعضاء الكونغرس على الـ«بنتاغون»

لكن بعد النكسات العسكرية للجيش الروسي وجرائم الحرب التي نسبت إليه، تجد وزارة الدفاع الأميركية الـ«بنتاغون»، نفسها تحت ضغط من أعضاء الكونغرس من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، للقيام بالمزيد من أجل مساعدة كييف على هزيمة روسيا.

وقال السيناتور الديمقراطي النافذ ريتشارد بلومنتال، الخميس، خلال جلسة استماع في الكونغرس لكبار المسؤولين العسكريين الأميركيين، «يبدو لي أن استراتيجيتنا غالبًا ما تبدو وكأنها انفصام في الشخصية: نريد أن ينتصر الأوكرانيون على روسيا لكننا نخشى أن تؤدي خسارة بوتين إلى تصعيد».

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من جهته قال السيناتور الجمهوري، كيفين كرايمر، «هل نتساءل عما إذا كان (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، يخشى يومًا ما أن تكون مذابحه ضد النساء والأطفال تصعيدًا»، معربًا عن أسفه بشكل خاص لأن الـ«بنتاغون» لم يقم بتسهيل تسليم مقاتلات «ميغ-29» إلى كييف.

خيارات الـ«بنتاغون» محدودة

وباستثناء إغلاق المجال الجوي، الذي يؤمنه حلف شمال الأطلسي مع خطر حصول مواجهة مباشرة مع الطيران الروسي، تبدو خيارات الـ«بنتاغون» محدودة في الواقع، فالأسلحة الثقيلة للولايات المتحدة لا تتوافق مع الأسلحة التي يملكها الجيش الأوكراني، وتدريب الجنود الأوكرانيين على استخدامها سيتطلب إخراجهم من ساحة المعركة لعدة أسابيع في وقت يحضر فيه لهجوم روسي كبير على مناطق دونباس، التي لا تسيطر عليها موسكو.

وتقول مصادر الـ«بنتاغون» إن دبابات «أبرامز»، على سبيل المثال، يتم تشغيلها بواسطة محرك توربيني كثيف الوقود للغاية، يتطلب دعمًا لوجستياً هائلاً، كما يتطلب استخدام تصويب الهدف بالليزر تدريبًا مكثفًا.

أما الطائرة المقاتلة «إيه-10 وارثوغ»، التي أشار إليها بلومنتال كإضافة محتملة للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، فمعروفة بمرونتها وقدرتها على العودة إلى قاعدتها مع أضرار جسيمة، لكن يجب تدريب الطيارين لعدة أسابيع، وقبل كل شيء يجب إنشاء سلسلة إمداد لوجستية كاملة لضمان صيانتها.

وردًا على انتقادات أعضاء الكونغرس، نشر البيت الأبيض لائحة شاملة بالمعدات التي جرى توفيرها لأوكرانيا حتى الآن، تشمل 1400 نظام «ستينغر» المضاد للطائرات، وخمسة آلاف صاروخ «جافلين» المضاد للدبابات وسبعة آلاف سلاح آخر مضاد للدبابات، ومئات من الطائرات دون طيار «سويتشبلايد» وسبعة آلاف بندقية هجومية، و50 مليون رصاصة وذخيرة مختلفة، و45 ألف دفعة من السترات والخوذ الواقية من الرصاص وصواريخ موجهة بالليزر وطائرات دون طيار من طراز «بوما»، ورادارات مضادة للمدفعية ومضادة للطائرات دون طيار ومركبات مدرعة خفيفة وأنظمة اتصالات آمنة وحماية من الألغام.

ورد الناطق باسم الـ«بنتاغون» جون كيربي، الجمعة، على هذه الانتقادات، قائلًا إن «الفكرة القائلة بأننا لا نقوم بما يكفي ولا بالسرعة الكافية تثير غضبنا بشدة».

ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض، رصد الرئيس جو بايدن 2.4 مليار دولار للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، «وهو ما يعادل تقريبًا موازنة الدفاع الأوكرانية».

وبعد أن ذكر بأنه إلى جانب الأسلحة التي قدمت إلى كييف، زادت الولايات المتحدة عدد عناصرها العسكريين في أوروبا من 80 ألفًا إلى 100 ألف في منتصف فبراير، وأرسلت بطارية باتريوت المضادة للطائرات إلى سلوفاكيا، لتعويض نظام «إس -300» الروسي الصنع الذي سلمته براتيسلافا إلى كييف، شدد على أن الجهود كانت «غير مسبوقة».

وأشار إلى أنه «لا يوجد بلد آخر لديه القدرة اللوجستية للقيام بذلك.. ولا توجد دولة أخرى لديها الموارد للقيام بذلك»، مشددًا على أنه «في الوقت نفسه نبقي في الأذهان أن روسيا قوة نووية».