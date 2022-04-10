متمردو حركة «23 مارس» يسيطرون على عدد من القرى في الكونغو الديمقراطية

القاهرة - بوابة الوسط

سيطر متمردو حركة «23 مارس» على عدد من القرى في شرق جمهرورية الكونغو الديمقراطية، بعد مواجهات مع الجيش في منطقة روتشورو، كما ذكرت مصادر محلية السبت.

وقال مصدر في محمية فيرونغا، لوكالة «فرانس برس»، «جرت مواجهات على درجة من العنف صباح السبت» في منطقة المحمية التي تشكل «خط الجبهة الشرقية في ماتيبي» في أراضي روتشوو بإقليم شمال كيفو.

من جهته، ذكر مقرر منظمات المجتمع المدني في تجمع (مجموعة قرى) جومبا، نستور بازيراكي، لـ«فرانس برس»، أن «متمردي حركة 23 مارس يحتلون غيسيزا وغازيزا وبوغوسا وبيكيندي- بوغوسا وكينياماهورا وروامبيهو وتشينغيريرو وروبافو وباساري»، وما زالوا يحتفظون بـ«رونيوني وتشانزو».

وقال إن الجيش يسيطر على مدينة بوناغانا وجسر روانغوبا، مشيرًا إلى أن «السكان فروا إلى أوغندا وكيوانغا ووسط روتشورو» وهما منطقتان كونغوليتان، «خوفا» من هجمات جديدة للمتمردين.

وقال جان دو ديو أويمانا، أحد سكان كابيندي لـ«فرانس برس»، في اتصال هاتفي من غوما عاصمة الإقليم، إن الوضع «هادئ» إلى حد ما في هذه المنطقة المجاورة، لكن «السكان خائفون، ويمضي بعضهم الليل في مدارس وآخرين في الغابة».

ولم تنجح محاولات «فرانس برس» للاتصال بالمصادر العسكرية والإدارية الإقليمية، بينما استؤنف القتال بين الجيش وحركة «23 مارس»ن الأربعاء، بعد أيام قليلة من الهدوء.

وقال ناطق باسم الحركة، في تسجيل فيديو بتاريخ الجمعة، إن حركة المتمردين «ردت بقوة» على هجوم الجيش.

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و«حركة 23 مارس»، المنبثقة عن تمرد سابق للتوتسي الكونغوليين، التي تسمى أيضًا «الجيش الثوري الكونغولي»، هزمت في 2013 أمام القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، لكنها ظهرت من جديد في نهاية العام الماضي، متهمة سلطات كينشاسا بعدم احترام التزاماتها بشأن تسريح مقاتليها، إذ خرجوا في 28 و29 مارس من معاقلهم المرتفعة ليهاجموا مواقع الجيش.

وبعد معارك عنيفة استمرت يومين وتسببت بفرار عشرات الآلاف من القرويين باتجاه وسط روتشورو ونحو أوغندا، أعلن المتمردون «وقف إطلاق النار من جانب واحد»، مؤكدين أنهم يريدون «تسوية سلمية للأزمة مع الحكومة».