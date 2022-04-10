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تظاهرات في بيرو تطالب باستقالة الرئيس كاستيو

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 أبريل 2022, 10:58 صباحا
تظاهرات في بيرو تطالب باستقالة الرئيس كاستيو
رئيس البيرو بيدرو كاستيو في العاصمة ليما. (أ ف ب)
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تظاهر مئات البيروفيين، في ليما السبت، بدعوة من منظمات سياسية ومدنية، للمطالبة باستقالة الرئيس اليساري الراديكالي بيدرو كاستيو.

ولوح المتظاهرون بأعلام حمراء وبيضاء، ورفعوا لافتات كتب عليها «كاستيو فاسد.. استقالة» و«كاستيو ارحل»، وهتف المتظاهرون الذين حمل بعضهم أواني - وهو شكل تقليدي من الاحتجاج في أميركا اللاتينية «كاستيو قدم استقالتك الآن»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت أورسولا بورتوكاريرو، الموظفة في شركة تأمين، لوكالة «فرانس برس»، «يجب على الرئيس مغادرة البلاد لأن الفساد مستشرٍ، وهو غير مؤهل وسيقودنا إلى الخراب».

ونشر نحو ثلاثة آلاف من عناصر شرطة مكافحة الشغب في جميع أنحاء ليما، فيما جرت تظاهرة أخرى في مدينة تروخيو بشمال البلاد.

وقالت تولا كاسادو (58 عامًا)، «نريد أن يستقيل لصالح أشخاص يحبون بلدهم، وحتى نتمكن من دفع البيرو قدمًا».

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وكان حظر تجول فرض مساء الرابع من أبريل، في العاصمة وميناء كالاو المجاور، حيث يعيش عشرة ملايين شخص، بعد تظاهرات عنيفة لشركات النقل احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود، ورفع في اليوم التالي تحت ضغط شعبي، ومن البرلمان حيث تشغل المعارضة أغلبية المقاعد.

لكن اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة اندلعت في الليلة نفسها في ليما، وتعرضت مبانٍ عامة لهجمات وجرى تخريب محلات تجارية.

تظاهرات ضد ارتفاع أسعار الوقود
وفي الرابع من أبريل، اندلعت احتجاجات في مناطق عدة في البيرو؛ احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود ورسوم المرور والمواد الغذائية، وبعد يومين قتل متظاهر في مدينة إيكا التي تبعد نحو 300 كيلومتر إلى الجنوب من ليما.

ونجا كاستيو (52 عامًا) في نهاية مارس من عزله من قبل البرلمان، الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية التي أطلقت إجراءات قضائية بتهمة «العجز الأخلاقي»، وهي تتهمه خصوصًا بالتدخل في قضية فساد مفترض تتعلق بمحيطين به.

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