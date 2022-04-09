جونسون: الفظائع في بوتشا «شوهت» سمعة بوتين «في شكل دائم»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، أن الفظائع التي ارتُكبت في مدينة بوتشا قرب كييف، حيث عثر على عشرات من جثث المدنيين بعد انسحاب القوات الروسية، «شوهت في شكل دائم» سمعة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال جونسون، في مؤتمر صحفي إثر لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، «ما فعله بوتين في بوتشا وإيربين هو جرائم حرب، وقد شوهت في شكل دائم سمعته وسمعة حكومته»، وفق «فرانس برس».

الدعم العسكري البريطاني

من جانبه دعا الرئيس الأوكراني الدول الغربية إلى الاحتذاء بالمملكة المتحدة على صعيد الدعم العسكري لبلاده والعقوبات بحق روسيا. وقال زيلينسكي في حضور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي عرض على كييف تزويدها بآليات مدرعة وصواريخ مضادة للسفن، «على دول غربية ديمقراطية أخرى الاحتذاء بالمملكة المتحدة».

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وعرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي يزور كييف السبت، تزويد أوكرانيا بآليات مدرعة وصواريخ مضادة للسفن، مشيدًا بأداء الجيش الأوكراني. وقال جونسون، إثر لقائه الرئيس فولوديمير زيلينسكي، حسب بيان لمكتبه «بفضل القيادة الراسخة للرئيس زيلينسكي وبطولة وشجاعة الشعب الأوكراني، جرى إحباط الأهداف الوحشية لـ(رئيس روسيا فلاديمير) بوتين»، وفق وكالة «فرانس برس».

وسبق أن طلب زيلنسكي «ردًا عالميًا شديدًا» بعد القصف الذي طال محطة في كراماتورسك، حيث كان يتجمع مدنيون هربًا من المنطقة خشية وقوع هجوم روسي، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وأثار موجة تنديد غربية.

زيلينسكي يندد بـ«جريمة حرب» روسية

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة، متحدثًا عن الهجوم الصاروخي، الذي أسفر، الجمعة، عن سقوط 52 قتيلًا بينهم خمسة أطفال وفق حصيلة أوردتها السلطات المحلية «هذه جريمة حرب أخرى ترتكبها روسيا سيحاسب عليها كل شخص ضالع فيها».

وأضاف: «نددت القوى العظمى بهجوم روسيا على كراماتورسك. ننتظر الآن ردًا عالميًا شديدًا على جريمة الحرب هذه». واتّهم الرئيس الأميركي جو بايدن موسكو بارتكاب «فظاعة مروعة» بينما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنها «جريمة ضد الإنسانية». إلا أن موسكو نفت مسؤوليتها عنها مؤكدة أنها لا تملك نوع الصواريخ المستخدم. ونددت بحصول «استفزاز» أوكراني.

وزارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، برفقة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أوكرانيا، حيث نددت بـ«هجوم مقيت». وتوجه المسؤولان الأوروبيان إلى بوتشا قرب كييف التي باتت رمزًا للفظائع التي تتهم روسيا بارتكابها.