أوكرانيا تعلن تحرير 12 جنديا و14 مدنيا في إطار تبادل أسرى مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أوكرانيا، السبت، أنها قامت بعملية ثالثة لتبادل الأسرى مع موسكو منذ بدء الغزو الروسي، أتاحت تحرير 12 جنديًا و14 مدنيًا أوكرانيًا.

وكتبت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني ايرينا فيريشتشوك، على «تلغرام»، «بناء على أمر الرئيس فولوديمير زيلينسكي، تمت اليوم عملية ثالثة لتبادل الأسرى. عاد 12 من جنودنا، بينهم امرأة ضابطة، إلى الوطن. تمكنا أيضًا من تحرير 14 مدنيًا بينهم تسع نساء، ما مجموعه 26 شخصًا»، وفق «فرانس برس».

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في سياق متصل طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، اليوم السبت، «ردًا عالميًا شديدًا» بعد القصف الذي طال محطة في كراماتورسك، حيث كان يتجمع مدنيون هربًا من المنطقة خشية وقوع هجوم روسي، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وأثار موجة تنديد غربية.

سقوط 52 قتيلًا بينهم خمسة أطفال

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة متحدثًا عن الهجوم الصاروخي، الذي أسفر الجمعة عن سقوط 52 قتيلًا بينهم خمسة أطفال وفق حصيلة أوردتها السلطات المحلية، «هذه جريمة حرب أخرى ترتكبها روسيا سيحاسب عليها كل شخص ضالع فيها».

وأضاف: «نددت القوى العظمى بهجوم روسيا على كراماتورسك. ننتظر الآن ردًا عالميًا شديدًا على جريمة الحرب هذه». واتّهم الرئيس الأميركي جو بايدن موسكو بارتكاب «فظاعة مروعة» بينما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنها «جريمة ضد الإنسانية». إلا أن موسكو نفت مسؤوليتها عنها مؤكدة أنها لا تملك نوع الصواريخ المستخدم. ونددت بحصول «استفزاز» أوكراني.