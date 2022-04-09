جونسون يعرض على أوكرانيا آليات مدرعة وصواريخ مضادة للسفن

القاهرة - بوابة الوسط

عرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي يزور كييف السبت، تزويد أوكرانيا بآليات مدرعة وصواريخ مضادة للسفن، مشيدًا بأداء الجيش الأوكراني.

وقال جونسون، إثر لقائه الرئيس فولوديمير زيلينسكي، حسب بيان لمكتبه «بفضل القيادة الراسخة للرئيس زيلينسكي وبطولة وشجاعة الشعب الأوكراني، جرى إحباط الأهداف الوحشية لـ(رئيس روسيا فلاديمير) بوتين»، وفق وكالة «فرانس برس».

وسبق أن طلب زيلنسكي «ردًا عالميًا شديدًا» بعد القصف الذي طال محطة في كراماتورسك، حيث كان يتجمع مدنيون هربًا من المنطقة خشية وقوع هجوم روسي، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وأثار موجة تنديد غربية.

زيلينسكي يندد بـ«جريمة حرب» روسية

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة متحدثًا عن الهجوم الصاروخي، الذي أسفر، الجمعة، عن سقوط 52 قتيلًا بينهم خمسة أطفال وفق حصيلة أوردتها السلطات المحلية «هذه جريمة حرب أخرى ترتكبها روسيا سيحاسب عليها كل شخص ضالع فيها».

وأضاف: «نددت القوى العظمى بهجوم روسيا على كراماتورسك. ننتظر الآن ردًا عالميًا شديدًا على جريمة الحرب هذه». واتّهم الرئيس الأميركي جو بايدن موسكو بارتكاب «فظاعة مروعة» بينما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنها «جريمة ضد الإنسانية». إلا أن موسكو نفت مسؤوليتها عنها مؤكدة أنها لا تملك نوع الصواريخ المستخدم. ونددت بحصول «استفزاز» أوكراني.

وزارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، برفقة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أوكرانيا، حيث نددت بـ«هجوم مقيت». وتوجه المسؤولان الأوروبيان إلى بوتشا قرب كييف التي باتت رمزًا للفظائع التي تتهم روسيا بارتكابها.