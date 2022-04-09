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طهران تفرض عقوبات على 24 أميركيا بينهم جنرال متقاعد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 أبريل 2022, 05:10 مساء
طهران تفرض عقوبات على 24 أميركيا بينهم جنرال متقاعد
الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة الأميركية المركزية في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل. (أ ف ب)
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أعلنت إيران، السبت، فرض عقوبات على جنرال أميركي متقاعد و32 مواطنًا أميركيًا متورطين في ما وصفته الجمهورية الإسلامية بأنه «أعمال إرهابية وانتهاكات لحقوق الإنسان».

يأتي هذا الإعلان فيما عُلقت المحادثات في فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني للعام 2015 بين القوى الكبرى والجمهورية الإسلامية منذ نحو شهر. 

 قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط
والجنرال الأميركي المتقاعد جوزيف فوتيل الذي كان قائد القيادة المركزية الأميركية التي تغطي عملياتها الشرق الأوسط، من بين 24 أميركيًا تم فرض عقوبات عليهم. وهناك مسؤولون سابقون في وزارة الخزانة والجيش الأميركي وسفراء ورجال أعمال آخرون على القائمة.

وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أنهم أُدرجوا على لائحة العقوبات «لتورطهم في أعمال إرهابية وتمجيد ودعم الإرهاب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان». 

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وأتاح الاتفاق النووي رفع عقوبات عن طهران في مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه العام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات قاسية. وردًا على ذلك، تراجعت طهران عن معظم التزاماتها بموجب الاتفاق.

الحرمان من الوصول إلى الأدوية والمعدات والخدمات الطبية
وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات الأميركية التي تتضمن بشكل خاص «الحرمان من الوصول إلى الأدوية والمعدات والخدمات الطبية، خصوصًا في الوضع الناجم عن وباء كوفيد-19، عرّضت حياة ملايين الإيرانيين للخطر». 

ولا يتواصل الوفدان الإيراني والأميركي في فيينا بشكل مباشر، لكنّ رسائلهما تمرر عبر مشاركين آخرين، فرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى وروسيا والصين  والاتحاد الأوروبي، منسق المحادثات.

وتوقفت المحادثات في 11 مارس بعدما طالبت روسيا بضمانات ألا تؤثر العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا على علاقتها التجارية مع إيران. وفي وقت لاحق، أعلنت موسكو أنها تلقت الضمانات اللازمة، لكن التعثر استمر مع تبادل طهران وواشنطن الاتهامات بشأن أسباب التأخير.

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