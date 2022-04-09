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بوريس جونسون يلتقي زيلينسكي في كييف

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 أبريل 2022, 04:56 مساء
بوريس جونسون يلتقي زيلينسكي في كييف
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي يستقبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في كييف. (الإنترنت)
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بدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون زيارة لكييف، السبت، بلقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، كما أعلن مساعد للرئيس.

وقال مساعد الرئيس أندريه سيبيها، على فيسبوك، «لقد بدأت زيارة بوريس جونسون لكييف للتو بلقاء ثنائي مع الرئيس زيلينسكي» ونشر صورة لهما، وفق «فرانس برس».

سقوط 52 قتيلًا بينهم خمسة أطفال 
وطلب زيلنسكي «ردًا عالميًا شديدًا» بعد القصف الذي طال محطة في كراماتورسك، حيث كان يتجمع مدنيون هربًا من المنطقة خشية وقوع هجوم روسي، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وأثار موجة تنديد غربية.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة متحدثًا عن الهجوم الصاروخي، الذي أسفر الجمعة عن سقوط 52 قتيلًا بينهم خمسة أطفال وفق حصيلة أوردتها السلطات المحلية «هذه جريمة حرب أخرى ترتكبها روسيا سيحاسب عليها كل شخص ضالع فيها».

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وأضاف: «نددت القوى العظمى بهجوم روسيا على كراماتورسك. ننتظر الآن ردًا عالميًا شديدًا على جريمة الحرب هذه». واتّهم الرئيس الأميركي جو بايدن موسكو بارتكاب «فظاعة مروعة» بينما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنها «جريمة ضد الإنسانية». إلا أن موسكو نفت مسؤوليتها عنها مؤكدة أنها لا تملك نوع الصواريخ المستخدم.  ونددت بحصول «استفزاز» أوكراني.

 محطات بوكروفسك وسلوفيانسك وبارفينكوف
ورفض مسؤول أميركي رفيع المستوى في وزارة الدفاع الموقف الروسي. وقال المسؤول «أشير إلى أنهم في البداية تحدثوا عن ضربة ناجحة ثم تراجعوا فقط بعد ورود معلومات عن سقوط ضحايا مدنيين».

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت بالفعل، في وقت سابق الجمعة، أن الجيش الروسي دمر بواسطة صواريخ دقيقة «أسلحة وعتادًا عسكريًا آخر في محطات بوكروفسك وسلوفيانسك وبارفينكوف» وهي بلدات تقع قرب كراماتورسك «عاصمة» الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا في منطقة دونباس.

وسقط الصاروخ عند الساعة 10,30 (07,30 ت غ) في الوقت الذي تجمع فيه الراغبون بالمغادرة منذ أيام بالمئات للهرب من دونباس التي باتت الهدف الرئيسي للجيش الروسي.

«هجوم مقيت»
وزارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين برفقة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أوكرانيا، حيث نددت بـ«هجوم مقيت». وتوجه المسؤولان الأوروبيان إلى بوتشا قرب كييف التي باتت رمزًا للفظائع التي تتهم روسيا بارتكابها.

وعثر على جثث عشرات الأشخاص بلباس مدني أيادي بعضهم مقيدة في الظهر في هذه المدينة الواقعة على بعد 30 كيلومترًا من العاصمة الأوكرانية مطلع أبريل بعد انسحاب القوات الروسية منها. وقالت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي «أنا على ثقة عميقة بأن أوكرانيا ستنتصر في هذه الحرب وأن الديموقراطية ستنتصر في هذه الحرب».

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