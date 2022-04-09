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السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 أبريل 2022, 02:41 مساء
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما
حجاج خلال الطواف حول الكعبة في 31 يوليو 2020. (أرشيفية:أ ف ب)
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وضعت وزارة الحج السعودية، مجموعة من الضوابط من أجل موسم الحج والعمرة لهذا العام، ومنها أن يكون حج هذا العام للفئة العمرية أقل من 65 عامًا، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة.

وأعلنت الوزارة في بيان اليوم السبت، أنها ستسمح لمليون مسلم بأداء فريضة الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها، في زيادة ملحوظة بعد أن أجبر انتشار كوفيد قبل عامين السلطات على تقليص عدد الحجاج بشكل كبير، وفق وكالة فرانس برس.

وقالت الوزارة، «تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية».

- السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون

لكن وزارة الحج السعودية اشترطت على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة، قبل موعد المغادرة إلى المملكة، مشددة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأكدت أن ذلك جاء انطلاقًا من حرص الحكومة السعودية الدائم على سلامة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وضمان سلامتهم وأمنهم.

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