توقيف ثلاث نساء في إيران بعدما رقصن في مقبرة

القاهرة - بوابة الوسط

أوقفت ثلاث نساء في إيران بعد نشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهرهن يرقصن في مقبرة «الشهداء» في نيشابور (شمال شرق)، كما أعلن المدعي العام في المدينة، محمد حسيني، السبت.

وقال حسيني، وفق ما نقلت وكالة الأنباء تسنيم عنه، «إثر نشر فيديو على الانترنت يظهر الشابات الثلاث يرقصن في مقبرة الشهداء، في نيشابور بمحافظة خراسان-الرضوية، أمر المدعي بتوقيفهن»، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف المدعي أن «عائلات شهداء جرحت مشاعرها» من جراء تصرف الشابات الثلاث، دون الكشف عن تفاصيل حول جنسياتهن أو عمرهن، مضيفًا أن «الشابات عبرن عن ندم وقدمن اعتذارات لأنهن ارتكبن عملًا يخالف الأعراف الاجتماعية»، مضيفا أنه تم فتح تحقيق في المسألة.

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ويحظر القانون الساري حاليًا في إيران منذ الثورة الإسلامية العام 1979، الرقص علنًا، لكن ليس بين أشخاص من الجنس نفسه.

وقال خبراء قانون إيرانيون إن «الرقص ليس جريمة بحد ذاته، ولا يمكن إطلاق ملاحقات قضائية بحق شخص يقوم بذلك»، مضيفين «لكن، إذا رقص أحدهم علنًا أو على الإنترنت بشكل يمكن أن يخدش الحياء العام فيمكن ملاحقته».