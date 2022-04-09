زعيما الفلبين والصين يدعوان لضبط النفس في بحر الصين الجنوبي

القاهرة - بوابة الوسط

قال مكتب الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم السبت، إن الأخير والرئيس الصيني شي جين بينغ، شددا على الحاجة إلى ممارسة ضبط النفس للحفاظ على السلام في بحر الصين الجنوبي.

وعقد الزعيمان، قمة استمرت ساعة عبر اتصال هاتفي الجمعة، ناقشا خلالها عددًا كبيرًا من القضايا، من بينها المخاوف التي تثيرها أزمة أوكرانيا والتصدي لجائحة كوفيد-19، وفق وكالة رويترز.

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وبحسب المكتب الرئاسي في الفلبين، «شدد الزعيمان على الحاجة إلى بذل كل الجهود للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في بحر الصين الجنوبي من خلال ممارسة ضبط النفس، وإزالة التوتر والسعي للتوصل إلى إطار عمل متفق عليه من الجانبين من أجل تعاون مثمر».

ومنذ وصوله إلى السلطة العام 2016، سعى دوتيرتي إلى علاقات أكثر دفئًا مع بكين، منحيًا جانبًا خلافًا إقليميًا قائمًا منذ مدة طويلة في بحر الصين الجنوبي، وذلك مقابل مساعدات وقروض وتعهدات باستثمارات بمليارات الدولارات.