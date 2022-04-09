أوكرانيا تحث المدنيين في لوهانسك على المغادرة مع ارتفاع ضحايا هجوم محطة القطارات

القاهرة - بوابة الوسط

دعت أوكرانيا اليوم السبت، المدنيين في منطقة لوهانسك بشرق البلاد إلى المغادرة من القصف الروسي، بعد أن قال مسؤولون إن أكثر من 50 مدنيًا حاولوا الإجلاء بالسكك الحديدية من منطقة كراماتورسك المجاورة، قتلوا في هجوم صاروخي.

وقال مسؤولون إن صفارات الإنذار انطلقت في معظم أنحاء شرق أوكرانيا صباح اليوم السبت، بينما حث حاكم لوهانسك، سيرهي غايداي، الناس في خطاب متلفز على المغادرة بينما كانت روسيا تحشد القوات لشن هجوم، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى «رد عالمي حازم» على الهجوم الصاروخي الذي وقع الجمعة على محطة قطار مزدحمة بالنساء والأطفال وكبار السن، في كراماتورسك بمنطقة دونيتسك، وقال عمدة المدينة، إن 52 على الأقل لقوا حتفهم، بينما كان نحو 4000 شخص يحاولون المغادرة.

روسيا تنفي الهجوم على محطة قطار كراماتورسك

ونفت وزارة الدفاع الروسية مسؤوليتها عن الهجوم، قائلة في بيان، إن الصواريخ التي ضربت المحطة لم يستخدمها سوى الجيش الأوكراني، وإن القوات المسلحة الروسية ليس لديها أهداف محددة في كراماتورسك يوم الجمعة، مضيفة أن كل تصريحات السلطات الأوكرانية بشأن الهجوم «استفزازات».

وأجبر التوغل الروسي، الذي استمر أكثر من ستة أسابيع، نحو 4 ملايين شخص على المغادرة إلى الخارج، وقتل أو جرح الآلاف، وترك ربع السكان بلا مأوى، وحول المدن إلى ركام.

وقال الكرملين يوم الجمعة إن ما يسميه «عملية خاصة» لنزع سلاح الجار الجنوبي لروسيا، يمكن أن ينتهي في المستقبل المنظور بتحقيق أهدافها من خلال عمل الجيش الروسي ومفاوضي السلام.

الحرب قد تستمر لأشهر

لكن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الذي رفضت منظمته «الحجج الروسية» باعتبارها ذريعة لغزو غير مبرر، حذر من أن الحرب قد تستمر لأشهر أو حتى سنوات.

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وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن موسكو تستعد لمحاولة السيطرة الكاملة على منطقتي دونباس الشرقية في دونيتسك ولوهانسك، التي يسيطر عليها جزئيًا انفصاليون تدعمهم موسكو منذ 2014، بعد سحب القوات من منطقة كييف.

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية في إفادة، أنها تتوقع زيادة الهجمات الجوية في الجنوب والشرق، مع سعي روسيا لإنشاء جسر بري بين شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في 2014، ودونباس لكن القوات الأوكرانية أحبطت التقدم.

وقالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك، إنه جرى الاتفاق اليوم السبت على عشرة ممرات إنسانية لإجلاء الأشخاص من المناطق المحاصرة، بما في ذلك ممر للأشخاص الذين تم إجلاؤهم بوسائل النقل الخاصة من مدينة ماريوبول الساحلية جنوب شرق البلاد.

وتوقع رئيس بلدية كراماتورسك، أولكسندر هونشارينكو، بقاء 50 إلى 60 ألفا فقط من سكان مدينته البالغ عددهم 220 ألفًا في غضون أسبوع أو أسبوعين.

وقال حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو، إن محطة كراماتورسك أصيبت الجمعة، بصاروخ باليستي قصير المدى، من نوع توشكا يو يحتوي على ذخائر عنقودية، وانفجر في الجو ورش قنابل صغيرة على منطقة أوسع.

وفي واشنطن، قال مسؤول دفاعي كبير إن الولايات المتحدة لا تقبل النفي الروسي، ويعتقد أن القوات الروسية أطلقت صاروخًا باليستيًا قصير المدى في الهجوم على محطة القطار.

وانضم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى إدانة الحادث الذي وقع في نفس اليوم الذي زارت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، كييف لإظهار التضامن وتسريع عملية عضوية أوكرانيا.