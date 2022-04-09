ألمانيا تسجل 150 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

سجلت ألمانيا 150 ألفًا و675 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة منذ ظهور الوباء في البلاد إلى 22 مليونًا و591726 حالة، بحسب ما أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم.

وأشارت البيانات، إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 131679 بعد تسجيل 309 وفيات جديدة، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

- ألمانيا لن توقف العزل الصحي الإجباري لمكافحة «كوفيد-19»

والأربعاء، قال وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ، إن ألمانيا لن توقف العزل الإجباري لمعظم من أصيبوا بمرض كوفيد-19، متراجعًا عن سياسته بعد مخاوف من أن رفع قيود العزل الصحي قد يشير إلى أن الجائحة انتهت.

وأضاف الوزير على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «فيروس كورونا ليس نزلة برد. لذا يتعين استمرار العزل بعد الإصابة»، موضحًا أنه أخطأ باقتراح إنهاء العزل الإجباري، وفق وكالة «رويترز».