قتيل وجرحى في عملية دهم للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل فلسطيني وجرح آخرون السبت، بنيران الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، على ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة «فرانس برس»، إنه ينفذ عملية عسكرية في مخيم جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، التي جاء منها مطلق النار في هجوم تل أبيب الأخير، والذي أسفر عن سقوط قتيلين.

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وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأتت عملية السبت غداة إعلان إسرائيل، أنها قتلت رعد فتحي حازم، البالغ 28 عامًا منفذ هجوم تل أبيب الخميس، في أحد أحياء تل أبيب ما أدى إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وجرح أكثر من عشرة.

وبعد الهجوم في تل أبيب، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إنه أعطى قوى الأمن «حرية التحرك المطلقة»، لمواجهة موجة جديدة «من الإرهاب» منذ 22 مارس.

وقُتل 14 شخصًا في هجمات شهدتها إسرائيل منذ 22 مارس الماضي، وخلال الفترة نفسها قتل عشرة فلسطينيين على الأقل بينهم منفذو هجمات.