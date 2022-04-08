ماكرون يؤكد عزم فرنسا على جمع أدلة تثبت «جرائم حرب» الروس

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن بلاده بصدد «جمع أدلة» تثبت «جرائم حرب الروس» في أوكرانيا، حيث نُسبت فظائع بحق مدنيين إلى موسكو التي تنفي الأمر.

وقال الرئيس الفرنسي للوسيلة الإعلامية الإلكترونية «بروت»، «حتى مع أخذ الحدّ الأقصى من الاحتياطات التي ينبغي عليّ أن آخذها» كرئيس دولة، «يمكنني القول إنها جرائم حرب الروس»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضافً أن «عناصر من الدرك وقضاة» فرنسيين أُرسلوا لمساعدة الأوكرانيين في إثبات ذلك.

وعثر في منطقة بوتشا القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف على مقابر جماعية وعشرات من جثث المدنيين، وذلك بعد انسحاب القوات الروسية منها.

واتهمت السلطات الأوكرانية روسيا بارتكاب جرائم حرب وقتل للمدنيين، فيما نفت الأخيرة تلك الاتهامات.