رئيسة المفوضية الأوروبية: روسيا مهددة بالتفكك

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال زيارتها كييف الجمعة، أن روسيا مهددة بـ«التفكك» بسبب العقوبات التي تفرض عليها، في حين أن لأوكرانيا «مستقبلا أوروبيا».

وقالت فون دير لايين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «ستغرق روسيا في التفكك الاقتصادي والمالي والتكنولوجي، في حين تسير أوكرانيا نحو مستقبل أوروبي»، حسب وكالة «فرانس برس».

ووصلت فون دير لايين، رفقة ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، إلى بلدة بوتشا شمال شرق كييف، التي أصبحت رمزا لفظاعات الحرب في أوكرانيا،

وأفاد صحفي في الوكالة الفرنسية بأن الاثنين زارا مواقع المقابر الجماعية التي عُثر عليها في بوتشا، بعد انسحاب القوات الروسية وفيها جثث عشرات المدنيين.