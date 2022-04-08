بايدن يتهم روسيا بارتكاب «فظاعة مروّعة» في كراماتورسك

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة روسيا بارتكاب «فظاعة مروعة» بعد مقتل خمسين مدنيا بينهم خمسة اطفال في قصف استهدف محطة كراماتورسك للقطارات في شرق أوكرانيا. وكتب بايدن على «تويتر» أن «الهجوم على محطة اوكرانية هو فظاعة مروعة جديدة ارتكبتها روسيا، مستهدفة مدنيين يحاولون المغادرة وأن يكونوا في أمان». حسب وكالة «فرانس برس».

في المقابل، اتهمت روسيا، الجمعة، القوات الأوكرانية بقصف محطة كراماتورسك للقطارات في شرق أوكرانيا عمدا، في هجوم أوقع 39 قتيلا على الأقل. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن «هدف الضربة التي دبرها نظام كييف على محطة القطارات في كراماتورسك، كان منع سكان المدينة من الرحيل ليتمكن من استخدامهم دروعا بشرية»، مؤكدة أن الصاروخ أطلق من بلدة دوبروبيليا.