روسيا تطرد 45 دبلوماسيا بولنديا ردا على تدابير مماثلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا، الجمعة، طرد 45 دبلوماسيا بولنديا، ردا على تدابير مماثلة اتخذتها وارسو في نهاية مارس الماضي.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان «عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، أعلن 45 متعاونا مع سفارة بولندا وقنصلياتها العامة في إيركوتسك وكاليننغراد وسان بطرسبورغ أشخاصا غير مرغوب فيهم»، وفق وكالة «فرانس برس».

وطردت عدد من الدول الأوروبية واليابان، عشرات الدبلوماسيين الروس خلال الأيام الماضية، ردا على تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا.

ففي وقت سابق من اليوم أعلنت اليابان، أنها ستطرد ثمانية دبلوماسيين ومسؤولين روس، معتبرة أفعال موسكو في أوكرانيا «غير مقبولة إطلاقا»، وانتهاكا للقانون الدولي، ومن قبلها قررت إسبانيا طرد نحو 25 دبلوماسيا روسيا، «بمفعول فوري»، لأنهم يشكلون «تهديدا لمصالح البلاد»، وكذلك طردت إسبانيا واليونان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسلوفينيا والدنمارك، عددا من الدبلوماسيين الروس.

والإثنين، دعا رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن «الإبادة الجماعية» التي ارتكبها وفق قوله، الجيش الروسي في مدن أوكرانية بينها بوتشا.

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رئيس وزراء بولندا يدعو لتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن «الإبادة الجماعية» في أوكرانيا

وصرح مورافيتسكي، أمام الصحافة، بأن «هذه المجازر الدامية التي ارتكبها الروس، جنود روس، تتطلب أن تُسمى باسمها. إنها إبادة جماعية، ويجب أن يُحاسبوا عليها»، مضيفا «لذلك نقترح تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جريمة الإبادة الجماعية هذه».